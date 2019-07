Aluminio de San Cibrao baja la intensidad en electrolisis un 5% y reduce la producción

La dirección de la planta de Aluminio comunicó al comité de empresa que reducirá un 5% la intensidad en las series electrolíticas, lo que "non afecta aos postos de traballo" según les dijeron. La empresa explica que "tiene que reducir sus costes energéticos y mejorar sus resultados", por lo que opta por reducir la intensidad de las líneas de electrolisis. Recuerda que se ve afectada por las "difíciles condiciones del mercado", ya que el precio internacional del aluminio "está muy bajo", y por el precio energético en España que sigue muy elevado.

Añade que "no va a tener impacto en el empleo" pero espera que el Gobierno proporcione "lo antes posible" la solución que precisa la industria del aluminio primario. Actualmente solo se produce en San Cibrao y la fábrica continúa su senda de pérdidas.

El comité dice que bajaron los pedidos de placa y ello supondría incrementar la producción del lingote T, "o formato menos rendible dos tres que se poden producir en San Cibrao". Así, el objetivo del ajuste es "minimizar as toneladas do lingote T" y "deixar de importar ánodos a prezo superior aos producidos no departamento de Electrodos, co que tamén se aforraría no subrecusto dos mesmos".

El comité dice que la intensidad pasará de 169.000 a 160.000 amperios en el segundo semestre del año y "suporá algo menos do 2,5% no cómputo anual". El proceso de bajada durará un mes pero no se sabe cuánto tiempo se mantendrá la reducción después, "como mínimo ata fin de ano".