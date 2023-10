Aluminio se prepara para el rearranque entre algunas dudas

El parón de dos años en la fabricación de aluminio primario en la planta de Alcoa en San Cibrao encara su fase final. Faltan ya menos de tres meses para el rearranque de las primeras cubas, a partir del 1 de enero de 2024, aunque serán pocas las que funcionen hasta avanzado 2025. En el complejo insufla aire la llegada de las inversiones que modernizarán y mejorarán el rendimiento de las instalaciones, pero falta por ver cómo estará el precio eléctrico y ahora preocupa el apagón de Fundición, el único departamento de la fábrica que quedaba activo.

El comité celebra este jueves un pleno extraordinario para analizar la situación de esta área, después de que el lunes Alcoa anunciase un paro temporal en su producción tras agotar su inventario debido "a una difícil situación de mercado" por el coste energético y la falta de pedidos. Según la multinacional, esto no afectará al rearranque de Aluminio, que "mantiene su calendario". Lo normal es que Fundición vuelva a estar activa para entonces, ya que es a donde pasa el metal líquido que sale de la electrolisis para su transformación en tochos y placas.

Plantea sus dudas al respecto la CIG, que dice que todavía Alcoa no dio ninguna explicación sobre la parada de Fundición al comité y se pregunta "que vai pasar co rearranque programado para xaneiro" y "se Alcoa vai incumprir o resto do acordo".

Alcoa agrega que el apagón de Fundición no afecta al empleo ni a las inversiones. La intención de la empresa para este departamento era aumentar su capacidad de producción de tocho en 27.000 toneladas gracias a la instalación del nuevo horno de homogeneizado, inversión a la que se suman cuatro mesas de colada de nueva tecnología que permitirán adaptar todos los formatos de tocho a las exigencias del mercado. Estas dotaciones suponen unos 8 millones y estarán en fábrica en diciembre.

Otras inversiones

Las 32 cubas que deben estar activas el 1 de abril -de un total de 512- tendrán ya instaladas las barras de compensación magnética, pues actualmente ya hay fabricadas alrededor de un centenar. De ello se encargan trabajadores de las auxiliares Rodabell y Reymogasa, que para julio de 2024 habrán completado esta obra que supone un desembolso de 18 millones.

Otra inversión que ya está en la fábrica es el nuevo transformador y los trabajadores están preparando su instalación para su entrada en servicio de cara al rearranque. Es de mayor capacidad y tendrá ajustador de tensión para poder alimentar a un número variable de cubas, además de permitir aumentos importantes de la intensidad. Esta dotación supone 8,4 millones y se complementa con otra no prevista en el acuerdo, la denominada estación aislada de gas, con 9,7 millones adicionales y cuya llegada a San Cibrao se prevé a mediados de noviembre.

La inversión que más tardará es también la más compleja y costosa, el horno de cocción para ánodos grandes cuyo presupuesto se disparó a 109 millones y que no estará operativo hasta 2026.

Energía

La planta de Aluminio cerró por el elevado precio eléctrico y rearrancará sin haberse resuelto este problema. Alcoa firmó contratos para el suministro a precio fijo (PPA) con Endesa y Greenalia, ligados a parques eólicos que todavía no se construyeron o cuya tramitación fracasó en algunos casos, con lo que la previsión de cubrir con ellos el 75% de las necesidades energéticas de la fábrica se redujo al 50%.

La multinacional mantiene su insistencia al Gobierno central para que aplique medidas que reduzcan el coste eléctrico, al estar en peligro la viabilidad futura.