El aluminio escaseará con la guerra y se hace más estratégico

La escalada de precios del aluminio y de otros metales esenciales en buena parte de la industria devuelve a la palestra el valor de las fábricas propias para asegurarse el suministro. A pesar de estar medio parada, la planta de Alcoa en San Cibrao parece más estratégica que nunca para España a la vista de conflictos tan desastrosos como la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Este es el segundo productor mundial de aluminio primario, 6% y 3,9 millones de toneladas al año, solo superado por China, que acapara el 60% del total planetario. Y el 45% del aluminio ruso se venía exportando a Europa, un comercio que ahora se hunde. ¿Cómo afectará a España y a San Cibrao?

En principio, el daño directo no es enorme porque la mayor parte del aluminio ruso lo compraban industrias alemanas o de los Países Bajos pero las consecuencias de cortar intercambios con el invasor de Ucrania serán más pronto que tarde la escasez y alta cotización del metal. Y si el conflicto militar se prolonga, no solo el aluminio continuará marcando precios de récord como estos días, sino que todas las cadenas de suministro se resentirán. Las paradas de las fábricas automovilísticas por falta de microchips pueden quedar en anécdota si la guerra es larga, aunque algunas fábricas de Volkswagen y Renault en España, además de las externas que proveen componentes, podrían asumir trabajo de las que cierren o no puedan operar en Rusia y Ucrania.

La pregunta que planea sobre A Mariña sobre si podría acelerarse el rearranque de las cubas de electrolisis tiene, no obstante, el mismo impedimento de siempre: el alto precio de la energía, que también vuelve a dispararse con esta nueva crisis.

¿Cómo está Alcoa San Cibrao y cuánto aluminio tiene?

La fábrica comienza a acometer proyectos de modernización tras el acuerdo con los trabajadores como la actualización de las cubas de electrolisis y la adaptación de instalaciones para usar más gas en los procesos. La fundición del aluminio frío acumulado en más de tres meses y medio de huelga dará trabajo para una larga temporada. Algunos cálculos apuntan a que podría haber cerca de 100.000 toneladas disponibles. Entre 60.000 de tocho, 25.000 de placa y el resto en lingote. Será capaz de seguir suministrando a los clientes durante este año y parte del 2023. Hay que tener en cuenta que el consumo español de aluminio primario es tres veces mayor del que se venía produciendo en el país con un total de 700.000 toneladas demandadas.

Entre las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo las tres fábricas de Avilés, A Coruña y San Cibrao llegaron a sacar medio millón de toneladas al año, quedando solo la mariñana con producciones de 220.000 toneladas anuales de las cinco que hubo en España.

La buena noticia, tras los cierres, es que los últimos pasos de Alcoa apuntan a que quiere quedarse en nuestro país. Como se recordará, la multinacional firmó con los trabajadores inversiones de 68 millones de dólares en la fábrica y 35 más para sufragar los costes de la reactivación de la cubas en 2024. Para entonces, las mejoras en ánodos, transformadores, cubas y otros departamentos de la fábrica deberían poder elevar notablemente la productividad de la electrolisis de San Cibrao, que ahora no estaba al mejor nivel, aunque muy por encima de las obsoletas Avilés y A Coruña.

¿Los clientes podrán aguantar estos duros tiempos?

Existe un lamento bastante generalizado sobre la pérdida de peso de la industria que se ha producido en España en las últimas, cayendo del 32 al 12%. La falta de unos precios energéticos que la sostengan, ya muy disparados respecto a los 32 euros MW/h que precisaría la electrolisis del aluminio, sigue sin resolverse.

El comprador de la planta de Sabiñánigo y presidente del Grupo Alibérico, el compostelano Clemente González Soler, lleva 51 años en el sector desde que comenzara como ingeniero en la Empresa Nacional de Aluminio y espera al menos que "de esta guerra y la pandemia sepamos sacar conclusiones para prepararnos para el futuro en España". Asume que la economía va a sufrir "porque esta guerra es también una locura sin sentido que causa pérdidas humanas irreparables" y pide que termine pronto.

Sus empresas en España y Portugal son de las que transforman el aluminio de San Cibrao laminado para producir envases farmacéuticos o de alimentación y quisiera no verse afectado por la escasez, dados sus contactos de años por todo el mundo. En parte, también consume del reciclado y anuncia que también hará una gran inversión para transformar 30.000 toneladas de chatarra de aluminio español, además de otro proyecto que revelará el mes próximo.

¿La escasez hará de nuevo viable la producción en la UE?

Los análisis de hace apenas tres meses, al hilo del encarecimiento de costes por el precio de la energía en la Unión Europea, barruntaban recortes o apagados de fábricas no solo en España sino también en Alemania, Francia, Países Bajos, Rumanía, Eslovaquia o Eslovenia, mientras que en los del norte como Islandia, Noruega o Suecia, con otros acuerdos eléctricas-industria la situación era más estable.

Fuera del mercado comunitario, Alcoa estaba ganando dinero pero fuentes extraoficiales indicaron que en España se había puesto en 4.000 dólares el coste de producción de la tonelada de aluminio, cuando en días recientes se vendió entre 3.400 y 3.500 dólares y con la invasión cotiza en máximos de todos los tiempos: 3.728 dólares/tonelada el jueves y de 3.902 el viernes.

Energía, metales, futuro, todo ha saltado por los aires con la agresión rusa a Ucrania. También en la parte oriental pues el oligarca ruso Oleg Derispaska, el rey del aluminio, llamaba este jueves a no demorar las negociaciones ruso-ucranianas para alcanzar la paz. "¡Es una locura, la paz es muy importante!", alertaba en su cuenta de Telegram el multimillonario próximo a Putin. Aunque su principal justificación era el peligro para toda Europa de la guerra en un país como Ucrania con 15 reactores nucleares y depósitos de combustible nuclear usado.

¿Será capaz la economía de parar la guerra en Ucrania?

Occidente cree que las sanciones económicas serán determinantes al menos para frenarla pero en los últimos años ha sido el tablero de la economía donde se han venido dilucidando los enfrentamientos estratégicos entre Rusia y China con Estados Unidos y sus aliados. El propio Derispaska tuvo que desvincularse directamente de sus conglomerados Rusal —que posee incluso una refinería en Irlanda similar a la de San Cibrao— y En+ Group para sortear las sanciones impuestas desde Estados Unidos cuando allí acusaron a Vladimir Putin de tratar de influir en las elecciones estadounidenses. Ocurrió en 2018 y aquello disparó los precios un 35%. Además de Derispaska, fueron sancionados otros oligarcas rusos como Vladimir Bogdanov, Igor Rothenberg, Kirill Shamalov, Andrei Skoch, Viktor Vekselberg y Viktor Vekselberg.

El actual corte de relaciones de multinacionales estadounidenses como Alcoa y las petroleras, Ikea, Volvo o Volkswagen puede resultar devastador para la economía rusa, pero su efecto será global. Porque Rusia y Ucrania estaban en la cadena de suministros de, por ejemplo, la industria de la automoción con el acero —Severstal del magnate Mordashov dijo que dejará de suministrar a la UE— paladio para los catalizadores, gas neón para semiconductores, níquel para las baterías eléctricas de litio, etcétera. Sin el cobre y el cableado eléctrico que llegaba de sus plantas en Ucrania, VW, BMW o Porsche van a tener que parar o reducir producción en sus fábricas germanas y checas, Hyundai suspende temporalmente la suya en San Petersburgo, al igual que Renault en Moscú, donde es el socio en Lada de la estatal Rostec, organismo también clave en la fabricación de armamento.

Una gran escalada de tensiones desde el 2018

Para este y otros sectores globalizados la escalada de tensiones a costa de mercados y territorios como Crimea creció al menos desde el 2018. A las sanciones económicas de EE.UU. a exportaciones de aluminio y acero rusos (aranceles del 10% y 25%), Putin respondió a mediados del 2018 con aranceles de hasta el 40% a la llegada de maquinaria de todo tipo y, a mediados del año pasado, aprovechando el encarecimiento de las materias primas, optó por imponer más tasas a los envíos de acero —del que Rusia es tercer exportador mundial—, níquel, aluminio y cobre, pero también al trigo y otros productos. Y ha desatado la guerra durante otra ronda de carestía del gas y la electricidad que asfixia a Europa.

Es un toma y daca que tuvo su precedente en 2014 en la guerra de Ucrania con las separatistas Donetsk y Lugansk. Entonces EE.UU. impuso sanciones mientras los miembros de la UE seguían divididos sobre más represalias, lo que no ocurre ahora. Siempre indecisa ante las pérdidas económicas que conlleva un bloqueo a Rusia (Alemania, Francia o Italia las sufren más), de poco sirvieron entonces las advertencias del primer ministro italiano Matteo Renzi al Kremlin de que la presencia de tropas rusas en Ucrania acarrearía consecuencias "gravísimas". Desde el Gobierno de Lituania, Linas Linkevicius tenía ya más claro el peligro que se cernía: "Mejor dispararse en los pies (económicos) a dejar que te den un tiro en la cabeza".

Clave en la paz y en la guerra

El aluminio seguirá siendo estratégico para EE.UU., Rusia, China o la UE. Durante la paz alimenta un estilo de vida con coches, barcos, viajes en avión, refrescos y viviendas. En momentos de guerra y rearme imprescindible para fabricar bombas, misiles o cazas. Aunque la electricidad represente el 40% o más del coste de producir una tonelada de aluminio, este metal y el titanio superan ampliamente dicho porcentaje en los cazabombarderos modernos.