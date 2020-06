Alumineras en pie de guerra

Uno de los departamentos del sector de Aluminio en Alcoa San Cibrao con mayor presencia femenina es el de Fundición. Allí trabajan, entre otras, Rebeca Rodríguez, Marcheli Barja y Marta Pernas. También lo hacía hasta bien poco Mónica Quelle, que estaba esperando una llamada para reincorporarse antes de llegar el Covid-19, primero, y el anuncio de cierre de la planta aluminera, después. Son cuatro mujeres en lucha por su empleo y el de sus compañeros y compañeras.

Dos de las veteranas alumineras son Marcheli Barja y Rebeca Rodríguez, que llevan más de una decena de años en la fábrica y que se olían que algo diferente podía pasar pese a estar en los últimos años con un tira y afloja constante con el Gobierno por el precio de la energía. "Dende que empecei a traballar aquí sempre había pelexa polo prezo da luz, pero ao final sempre se acababa solucionando. Agora, co que pasou con A Coruña e Avilés xa estabamos sobre aviso e a empresa deu un paso máis co anuncio dos despidos", señala Marcheli, que se encontraba de baja, debido al protocolo del coronavirus, cuando estalló la noticia. "Sabía que había unha reunión do comité coa empresa, pero cando espertei pola mañá e vin as mensaxes dos meus amigos despois de que se filtrase a noticia, a verdade é que se me puxo un nó no estómago, non esperaba que fose tan inmediato todo", señaló.

En la misma línea se expresó Rebeca Rodríguez (en la imagen), que ya sospechaba que algo raro pasaba cuando se anunció que la reunión de la empresa con el comité iba a ser en Lugo. "Estaba claro que trataba (la empresa) de evitar cualquier reivindicación o incidente por parte de los trabajadores. La empresa se comportó de forma muy sibilina, ni siquiera esperó a la mesa de negociación y aprovechó el tiempo de la pandemia para hacer el anuncio", señala la trabajadora, que, igual que Marcheli también se llevó un disgusto muy gordo. "Ese día fue una llorera continua, pero poco a poco lo he ido asimilando y ahora estoy dispuesta a apechugar con lo que venga, afrontarlo, pelear y no conformarse", sentenció.

Un apoyo que es necesario

Ambas se muestran agradecidas del apoyo que están recibiendo de toda la comarca en las movilizaciones que se están llevando a cabo y esperan que se mantenga hasta el final. "Yo le he dado mucho la turra a toda la gente que conozco para convencerla de la necesidad de que haya unión en la comarca porque el que crea que no le afecta está equivocado. Se ve que todo el mundo está concienciado y las pruebas fueron las manifestaciones de Ribadeo y Viveiro", explicó Rodríguez.

Marcheli Barja (en la imagen), por su parte también destacó la respuesta ciudadana a un problema "de toda A Mariña". "O de Viveiro foi unha pasada, reunir 15.000 persoas demostra a implicación da xente", asegura la burelesa, que pide a los organismos que respondan. "Non sei cal é a solución, pero á xente que ten que buscala parece que non lle interesa. Supoño que todo o mundo terá que poñer da súa parte. A min non me corresponde dicir se convén nacionalizar a empresa ou atopar un comprador, pero hai que defender os empregos de tanta xente".

Tanto Marcheli como Rebeca tratan de no pensar todavía demasiado en lo que harán si el cierre se consuma, aunque en el caso de la segunda, con dos gemelos de 4 años, es más complicado. "A mí no me va a quedar otro remedio que marcharme de la comarca", comentó con pesar.

«Eu prefiero non agobiarme agora, a ver como van desenvolvéndose os acontecementos», dijo su compañera.

Futuro en juego

"Non é o futuro dos 534 traballadores o que está en xogo, senón o futuro da Mariña". Así de tajante se mostró la trabajadora burelesa Marta Pernas (en la imagen), que agradece la solidaridad que están recibiendo los posibles afectados por los despidos de Alcoa, aunque hay personas que todavía deben concienciarse más de que hay mucho más en juego que el empleo de los alumineros. "Aínda hai xente que pensa que os traballadores de Alcoa vivimos alleos á realidade dun currante normal, pero iso é cousa do pasado. Agora a plantilla de Alcoa está chea de rapaces que pelexan por saír adiante coas súas familias. O que hai que pensar é que detrás dos empregos que se perdan vai vir a perda de poder adquisitivo dun montón de familias e iso afectará tamén ao comercio local de toda a comarca", dijo.

Pernas cree que cada día que pasa sin una solución "é un día menos para o peche" y cree que en poco tiempo se percibirá un cese de actividad si las cosas no cambian. "Deron tres semanas de información e despois creo que se vai empezar a notar como van baixando as cubas", dijo.

Pese a que todavía está trabajando, Marta reconoce que ya está cambiando el chip y valorando otras opciones para el futuro. "Agora mesmo o meu home está xa montando unha horta na casa que temos na aldea por se veñen mal dadas", sentenció.

Un caso atípico

Uno de los casos más atípicos (y dolorosos) puede ser el de Mónica Quelle (en la imagen), que se incorporó a la fábrica en diciembre de 2018 a través de una ETT después de dejar su trabajo como maestra de guardería en Lodeiro (Viveiro) tras acudir a una entrevista. "Pedín unha excedencia porque as condicións eran moito mellores, pero agora voume quedar sen nada (si se confirma el cierre) porque non teño posibilidade de recuperar o traballo anterior, é un dobre golpe", señaló la vivariense, que después de 1 año y 4 meses fue dada de baja, aunque con la promesa de que volverían a llamarla, algo que ahora no ve nada claro: "Vexo o panorama moi negro, a situación está moi complicada, aínda que xa se vía vir polas ameazas dos últimos anos. Levamos tempo con esta historia, parece a de Pedro e o Lobo, pero desgraciadamente ninguén quería crela e agora xa está aquí".

A Quelle no le cabe ninguna duda que el cierre de Aluminio irá seguido del de Alúmina si no se pone remedio a la intención inicial de la empresa. "Alcoa non está interesada en seguir e exprimirá Alúmina o pouco tempo que poida ata pechala tamén. Fálase da opción da nacionalización ou da venda, pero eu nesta última penso que van atoparse tamén co problema do prezo da enerxía e será difícil que haxa un comprador", señala la vivariense.