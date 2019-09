Alúmina podría sumarse este mes a las pérdidas que ya sufre Aluminio

Los plazos corren para Alcoa y no hay perspectivas de que sus costes energéticos vayan a bajar en el corto plazo. En cuatro meses la empresa podría entrar en pérdidas, a pesar de haber paralizado y después vendido las plantas de A Coruña y Avilés. este viernes el comité de empresa se reunió con los representantes sindicales de las empresas auxiliares para exponerles la delicada situación y reclamar apoyo a las movilizaciones. La parada de 32 cubas de electrolisis es aviso importante en momento de bajos precios del aluminio y caída de los de alúmina.

Si bien en 2009 Alcoa ya optó por bajar la producción un 8,6%, paralizando 42 cubas, entonces lo hizo sin rebajar la intensidad eléctrica, como ha sucedido un 5% este verano, al no lograr un precio de la energía competitivo. El presidente del comité, Xosé Paleo, explicó a los delegados de las auxiliares que el elevado coste actual no permite a la industria hiper-electrointensivo del aluminio producir en condiciones competitivas respecto a fábricas de Francia o Alemania.

Otro escollo coyuntural es el bajo precio del aluminio en los mercados internacionales. Su cotización en Londres es baja y Alcoa España ha preferido parar procesos, desoyendo el nuevo presidente, Álvaro Dorado, peticiones del comité para suspender tal medida en un momento en el que, además, las cubas de Avilés y A Coruña están apagadas. ¿Quién surte el metal que ha dejado de producirse allí o en San Cibrao?

Con ser grave reducir un 11% la producción en la factoría de Cervo, la voluntad de la multinacional americana, expresada por Dorado ante el presidente de la Xunta, sería la de mantener la producción de aluminio primario en España.No tocan de momento el empleo pues podría recuperarse de superar la actual coyuntura.

En su toma de posesión, Dorado dijo que el aluminio primario es esencial para la descarbonización de la sociedad –lo que podríamos traducir por ejemplo en el hecho de que sin este ligero metal difícilmente se lograrán coches eléctricos eficientes–, pero España carece de un marco energético competitivo y estable. Y hay pocos visos de conseguirlo en breve.

Sindicatos como CIG achacan la gravedad a la "situación de descogerno en Madrid e a irresponsabilidade da esquerda estatal" y el PP fustiga al Ejecutivo en funciones por los retrasos en el estatuto de empresas electrointensivas o la ampliación de fondos por compensación de gastos indirectos de CO2, otro mercadeo que jugaría en contra de la industria europea.

Alcoa ha vendido plantas, ha cambiado el presidente que lo negoció, bajando la intensidad y apagando cubas en San Cibrao. ¿Cuál sería el siguiente paso? Los trabajadores temen por el empleo y las auxiliares estarían en el ojo del huracán. El comité opta por las movilizaciones mientras pide el reinicio de las cubas y un plan que garantice el empleo y las inversiones ligado a una solución energética. Algo que todavía "está lonxe", según reconoce Paleo.

Las complicaciones suman el menor precio de venta de la alúmina, lo que en algunos ámbito se explica por el encarecimiento de las materias primas y que una refinería brasileña parada ha recuperado la actividad. Hasta el verano, dejó beneficios pero ahora no enjuagarían pérdidas en Aluminio. Con ser fundamental, la rebaja de la tarifa eléctrica no es la clave total para hacer viable San Cibrao. Así, lo cree José Antonio Zan, de CC. OO., que ve necesario compromisos en inversiones.

CRÍTICAS DEL PP. El diputado Jaime de Olano preguntó al Gobierno por los plazos de estatuto electrointensivo y por qué no agiliza la ampliación de compensaciones por CO2 a Alcoa, asuntos bloqueados hace meses. José Manuel Barreiro también criticó a la ministra de Industria por no responder en el Senado.

Del récord histórico a no cubrir costes

Las complicaciones en San Cibrao suman el menor precio de venta de la alúmina —lo que en algunos ámbitos se explica por el encarecimiento de las materias primas y que una refinería brasileña parada ha recuperado la actividad—. Hasta el verano dejó beneficios pero ahora no enjuagarían pérdidas en la fábrica de Aluminio. Pasó de récords históricos de producción a precios por debajo de los costes.



La tarifa eléctrica no llega

Con ser fundamental, la rebaja de la tarifa eléctrica no es la clave total para hacer viable San Cibrao. Así lo cree José Antonio Zan, delegado sindical de Comisiones Obreras, quien insiste en ligar la nueva tarifa eléctrica industrial a compromisos en inversiones en la fábrica para producir los tipos de aluminio más rentables. "Alcoa tendrá que poner algo en el asador; la planta de San Cibrao no puede acabar obsoleta como la de A Coruña", insiste Zan. Otro capítulo pendiente en su opinión es el de la formación y experiencia del personal. "Es el mejor material de la fábrica pero está peor que hace diez años, claramente", dice.