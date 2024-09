El Altruán consigue un segundo puesto en la Copa Diputación que sabe a gloria

El Altruán de Ribadeo ha conseguido en la última liga provincial Copa Diputación de Piragüismo desbancar al Cidade de Lugo de la segunda posición, subiéndose el conjunto mariñano al segundo lugar del podio, solo por detrás del Fluvial. Un éxito para un equipo que sumó 398 puntos, por los 420 del Fluvial, primero, y los 394 del Cidade de Lugo, tercero. Tras ellos quedaron el resto de equipos mariñanos, el Urban Viveiro, el San Ciprián y el Kayak de Foz en una competición que terminó el fin de semana pasado.

"Somos un club humilde, pero este ano conseguimos superar ao Cidade de Lugo, que a priori é máis potente ca nós, e fomos o mellor club da Mariña", explica José Ángel Fernández, "Fefo", presidente del club y uno de los entrenadores.

"A clave é a continuidade no traballo", señala el técnico. "Non temos máis fichas ca eles, pero pelexamos a competición desde a primeira á última, e chegou un momento que cando eles quixeron darse conta xa non había volta atrás, porque nas cuatro primeiras regatas firmamos tres segundos postos e un terceiro", argumenta Fefo sobre cómo fue la competición en un equipo que cuenta con cerca de medio centenar de fichas entre todas las edades.

Fefo pone en valor el trabajo que se hace en Ribadeo con el piragüismo. "Date conta que entre o Fluvial e o Cidade meréndanse toda unha cidade coma Lugo e nós somos un pobo de 10.000 habitantes", dice. "Eles teñen máis recursos e nós o que facemos é elevar as nosas capacidades á vixésima potencia para poder competir con eles", apunta.

Una buena planificación deportiva

Otro de los factores claves para el éxito del Altruán es que tienen "unha boa planificación deportiva, sacamos moita viruta, exprimimos un potencial corto", señala y resalta que aunque el piragüismo pueda parecer un deporte individual "non é individualizado, é moi importante o traballo en equipo, eles síntense dentro do equipo, desde o primeiro ata o último", comenta. De hecho, asegura que "é raro que alguén do noso equipos deixe de puntuar nalgunha proba, incluso se hai envoracadura son capaces de subirse e chegar á meta e puntuar", comenta.

El Altruán está estructurado en tres grupos de entrenamiento. El grupo C son los palistas con mayor potencial, que entrenan con Ramón Cabodevila. El grupo B es el de desarrollo y el grupo A son los novatos, y ambos están dirigidos por Fefo. Además, tienen las escuelas deportivas donde trabaja Raúl Feijóo Iglesias con el resto de monitores.