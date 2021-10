Altri, ¿un aviso para Alcoa?

Hace apenas seis años se inauguró en los accesos a Alcoa, pegada a la auxiliar Rodabell, la última estación del gasoducto de A Mariña, un ramal de 65 kilómetros hasta la fábrica que costó 30 millones, pensado para abastecer a las poblaciones pero también para mejorar la competitividad de Alúmina y de las empresas de la comarca. En breve espacio de tiempo, ese desarrollo industrial hace aguas, a la espera de nuevas ideas y proyectos de futuro. Y aunque de momento los estudios de viabilidad de la fábrica de fibras textiles que pretende Impulsa Galicia con el socio industrial luso Altri abarca toda la provincia, a nadie se le escapan las oportunidades que ofrece el entorno del todavía gran complejo industrial de la provincia, que podría estar recibiendo uno más de los muchos avisos a su intención de cierre.

¿Hay espacio para otra gran industria en Cervo-Xove?

Sin duda. Ya en su día estuvo previsto y desde la ubicación de la auxiliar Rodabell hacia la factoría aluminera hay cancha suficiente, pero se necesitarían facilidades que tendría que dar Alcoa, si además quiere marcharse. Hay metros cuadrados, empresas auxiliares, transportistas, maderistas, gas natural (la red es Naturgy pero el 12% de la sociedad Impulsa Galicia pertenece a la ferrolana Reganosa) o un gran puerto cercano cuya concesión tendrá que revisarse en pocos años, sobre todo ante las demandas de apertura al tráfico del dique norte. Aunque esto no es todo, también existe un importante abastecimiento de agua en el embalse de Río Covo, construido en su día para Inespal. Y es de suponer que, al igual que Alcoa ahora, Altri necesitará evacuar al mar sus efluentes depurados.

Un eucaliptal de gran calidad pero ¿será suficiente?

En Cervo y Xove, entre Rúa, Penas Agudas y el mar, se encuentran algunos de los más productivos eucaliptales del norte gallego, incluso al mismo borde de la N-642 y aunque faltan las infraestructuras viarias planeadas desde hace décadas y nunca completadas, el tren Feve que atraviesa todo Ortegal y A Mariña, pasando junto a la factoría de Alcoa, además de la proximidad de los puertos de Celeiro y Burela, serían otras bazas importantes de cara a la instalación de la fábrica de fibras de la pastera con sede en Oporto. Lo más determinante, el eucalipto, alcanza según los propietarios forestales para esa fábrica y más aunque otras fuentes del sector prefieren esperar a los resultados del inventario forestal gallego que a mediados del próximo año, cuando se prevé también la decisión sobre el emplazamiento de la fábrica de lyocell, dará una foto real de la superficie plantada. Y aunque hay otros factores como la continuidad o no de la pastera de Pontevedra, la ampliación de Navia o el propio proyecto de fibras de Ence, distintas fuentes señalan que lo importante es conseguir cerrar el ciclo en Galicia al millón de toneladas de madera que cada año se van para transformar fuera.

La crisis de empleo en A Mariña y los fondos Next Generation

Tan determinante o más al aliento de la gran fábrica en A Mariña sería, según fuentes comarcales, la angustiosa situación para los trabajadores de Alcoa y Vestas. También cuenta As Pontes, donde ya se barajaron proyectos forestales por su cercanía al recurso, la energía y el agua, pero no se entendería que Lugo y su cuestión social quedaran fuera o alejados de los fondos Next Generation.