Cal Pardo: "Los directivos deben favorecer que la gente de la empresa aporte ideas"

Sus dotes como orador, formación y gran experiencia en puestos de responsabilidad empresarial e institucional permiten a Francisco Cal Pardo (Viveiro, 1939) evaluar la actual coyuntura económica y política mundial con mucha perspectiva. Además, nunca olvida sus orígenes ni falta a las llamadas desde Galicia. El próximo sábado pregonará la Semana Santa de Mondoñedo, donde fue seminarista y tiene presentes a los que fueron sus compañeros. "Siempre que puedo me voy a Viveiro, tengo casa en Covas", destaca. Los paseos junto al Landro hasta su Galdo natal son ahora más balsámicos que nunca.

¿Cómo valora este momento económico tan complicado y con otra guerra agitando el mundo?

Es un momento muy difícil. salimos de una pandemia en la que nuestro PIB cayó un 11% el primer año. No me sorprendió pues ya en marzo de 2020 mi amigo Ramón Tamames me hizo llegar un informe que adelantaba estas cifras. Con estos porcentajes, al paso que vamos no lo recuperaremos pronto. El empleo cayó enormemente aunque no tanto como podía esperarse, gracias a que el invento de los Erte estaba en la Reforma Laboral del 2013. Ahora la inflación provoca estragos impresionantes y no es por la guerra en Ucrania pues ya cerró el año 2021 en el 6%. Tengamos en cuenta que para las pensiones, la revisión aplicada en base al IPC es de tan solo el 2,5%, porque se calcula el IPC medio no el del mes de noviembre. La inflación es, como se dice siempre, el impuesto del pobre, no se ve pero empobrece enormemente al ciudadano y representa un auténtico cáncer para su sustento. El viernes se ha aplicado una primera media con rebajas de 20 céntimos al precio del litro de hidrocarburos pero especialmente a las pequeñas gasolineras, con márgenes muy bajos por debajo de los 5 céntimos, se les crea un problema al tener que adelantar un dinero que cobrarán a saber cuándo. Algunas podrían incluso cerrar.

¿No estamos mejor preparados que cuando ocurrieron las crisis del petróleo en los años 70?

Esto se parece a aquel año 1973 con la guerra del Yom Kippur y el conflicto árabe-israelí. Recuerdo que nos llevó a la primera crisis del petróleo y en muchos países europeos ni se podía circular los fines de semana. En España sí pero hubo restricciones como retirar los coches a los directores generales. Esto era el chocolate del loro, pero había una voluntad férrea de reducir el gasto. En este momento tenemos mejor información que entonces pero, ¿hay voluntad política?

Su estudio y enseñanza del liderazgo empresarial es toda una referencia, ¿tenemos ahora los directivos adecuados?, ¿qué ha cambiado en el perfil de jefe para mandar o dirigir compañías hoy en día?

Hasta la primera crisis del petróleo y la segunda con motivo de la revolución iraní y la crisis de los rehenes estadounidenses en 1979 prácticamente todo crecía y no se hablaba de estrategia, solo de planificación y el jefe tenía un enorme poder porque lo controlaba todo. No tenía tanta información pero vino la gran invasión de empresas multinacionales, especialmente norteamericanas y japonesas en el mercado mundial y eso ha creado un enorme nivel de incertidumbre. Obligó a una estrategia donde la participación de mucha gente de la propia empresa y de consultoras externas permiten prosperar. Ya no vale el ordeno y mando, hay que integrar a la gente. El equipo directivo debe estar integrado por personas diversas en capacidades: creativas, ejecutivas o muy administradoras, con puntos de vista distintos debidos a los distintos perfiles. De ahí surjan conflictos pero también salen ideas nuevas y acciones muy positivas. Los altos directivos deben favorecer que la gente aporte ideas y, muy importante, que se apliquen las estrategias, sin morir dejarlas en sus anaqueles. El papel los altos directivos para manejar equipos y solucionar los conflictos es fundamental. Animando a la ejecución y a alcanzar los acuerdos.

Imagino que su consultora Leadair estará muy demandada.

Voy reduciendo la actividad y casi es de asesoramiento personal. Es lo que una empresa austriaca con la que colaboro llamó apoyo senior 'advisor'. Ahora, tras un aviso serio de salud el año pasado, me dedico a un asesoramiento más personal. Mientras Dios me dé salud, seguiré haciendo cosas pero he dejado la presidencia de la Asociación de Ingenieros Industriales pues el liderazgo me exigía apoyo continuo a las personas y necesito tiempo para mí. Yo solo he sabido trabajar en la vida, es un déficit seguramente, pero me gusta. Y es la empresa de ingeniería la que debe convertirse en el auténtico asesor del cliente, en el confesor del empresario, el hombre de confianza. Los proyectos en sí, acaban convirtiéndose en una comodity.

Es recurrente la queja por la pérdida de peso del sector industrial en el PIB, ¿cuándo impartió docencia en la Escuela de Organización Industrial ya se veía como problema?

Veníamos de un período de casi total autarquía, hasta que en 1959 se puso en marcha el Plan de Estabilización y Desarrollo, pero de todas formas en 1975 la industria suponía un 35% del PIB español, algo que fue llegando con la introducción de accionistas en las compañías. No sé si se le fue la mano al país en este camino hacia los servicios y menos industria. Si exceptuamos la parte de la energía, ahora debe estar entre el 12% y el 13%. Desde la escuela de ingeniería, recientemente propugnamos un pacto por la industria que no se firmó debido a la moción de censura que derribó al Gobierno. Ahora lo tenemos acordado con el Ministerio de Industria y bajo el mismo se han integrado muchas asociaciones profesionales del metal o cementerio y hemos elaborado un plan que surge de abajo a arriba. En el propio Instituto de Empresa también trabajamos con el objetivo de volver a llevar el PIB industrial al 20% del total.

El tren de alta velocidad parece mejor colocado hoy que muchas compañías que lo siguen pasando mal desde lo peor de la crisis por la pandemia de covid-19.

En 2020 yo asesoraba a una empresa y pedí un pasaporte covid con todas las garantías pero se hizo tarde. Es cierto que el covid viajaba en avión pero la gente venía contagiada previamente. El retraso en la implantación trajo la ruina, hasta el punto de que el transporte aéreo internacional cayó más de un 90% y el doméstico en más de un 50%. El pasado domingo cambiaron los horarios y hay más peticiones de vuelos pero todavía no se ha recuperado.

¿Y el tren gana terreno con esta carestía de combustibles?

En España tenemos una gran solución en el tren de alta velocidad, que podría resolver muchos problemas cuando cubra todos los puntos neurálgicos del país. Igual que los cercanías. Si bien el tren eléctrico ya no es barato como antes, por la carestía eléctrica, es el que menos energía consume por pasajero transportado y compite mucho en el puente aéreo Madrid-Barcelona. Esperemos que el queroseno baje de precio pues si no el avión resultará prohibitivo pues en líneas internacionales hay que ir al avión, donde se ha conseguido reducir mucho el consumo. Ya no son aquellos magníficos Jumbo que necesitaban 140 toneladas de combustible y en realidad los vuelos de aquellos años 80 gastaba un 20% en transportar el mismo combustible necesario. A Iberia el queroseno llegó a suponerle un 30% de los costes y aunque después las aerolíneas low cost han reducido tarifas, también han caído los márgenes y en los últimos años ha habido pérdidas flagrantes.

Padecemos una crisis de suministros, muchas empresas están en riesgo por los altos precios y bajos stocks pero antes se predicó mucho a favor de la globalización y el just in time. ¿Una equivocación?

Ha habido desajustes y equivocaciones pero el just in time no es una de ellas. Hace mucho tiempo comprobé que el cáncer de una empresa son los almacenes. Fui consejero de una que se murió por exceso de almacenes. En una firma de ropa, por ejemplo, las prendas se liquidan al peso cuando pasan de moda. El just in time elimina eso pero sí necesitamos garantías de suministros. Lo vemos ahora con el gas. Y hemos confiado todo a fabricar en China incluso mascarillas o respiradores. Fue excesivo, como peligroso es carecer en Europa de una o dos fábricas de microchips. La guerra de Ucrania también nos enseña la importancia de tener variedad de suministradores. He sido administrador de una empresa ferroviaria, enviábamos dos trenes semanales desde Valencia a Reino Unido y como los ferroviarios franceses suelen ir a la huelga con cierta frecuencia, se pensó en alternativas con salidas por mar. Hay que contar con más proveedores, más cercanos y un sistema logístico bueno y alternativo. Por que si los barcos de China encallan en el Canal de Suez, paran las cadenas y la economía.

¿Qué estrategias hay que seguir para la resiliencia empresarial?

Se deben aprovechar todas las oportunidades, cambiar sistemas de producción y reducir gastos. Una vía es la innovación, que no es nuestro fuerte en España, pero hay que hacer nuevos productos y sobre todo, digitalizar las empresas. La que no se digitalice, saldrá del mercado. Las empresas mayores van a exigir a las pymes proveedores y subsidiarias que se digitalicen, con pagos de ordenador a ordenador. Muchas lo necesitan y aunque con gente mayor de 50 años es más difícil, con nativos digitales y un apostolado digitalizador en empresas e instituciones, lo conseguiremos.

Cal Pardo, durante el discurso de homenaje a Álvaro Cunqueiro, pronunciado en 2017. J.Mª ÁLVEZ

Vivió la posguerra y las cartillas de racionamiento, ¿no le choca la intervención o esa licencia de ahora para limitar productos en las tiendas, frente a los acaparadores?

Duró diez años largos desde la guerra y yo recuerdo la cartilla que me llevé al seminario y la mantuve tres meses hasta que la quitaron en 1950. De todos modos, la intervención tal como se está haciendo ahora es un error. Hay que dejar al mercado funcionar, limitar precios de alquileres fomentará el mercado negro. La libertad es buena para todos. Una tienda puede reaccionar y no permitir llevar dos cajas de leche pero es pésima salida, el mercado debe seguir sus normas , el intervencionismo nos llevará al estraperlo.

Ha recibido distintos premios, recientemente el del Consejo General de Colegio Oficiales de Ingenieros Industriales a su trayectoria profesional. ¿Le ilusionan?

El Premio Nacional de Ingeniería Industrial 2021 me satisfizo mucho porque ese lo deciden los 21 colegios de España pero también otros como el Premio Industria de Galicia del Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y el de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, al valorar mi trayectoria profesional 'con trascendencia social', que me lo concedieron después de habérselo concedido a Elena Salgado.

Al principio su orientación no era tan técnica pero ¿el influjo industrial y minero en torno a Galdo han influido? No es el único de allí.

También salió Pepe Sierra, que montó una gran empresa, empezando antes en Barreiros y A Pontenova. Es dos años más joven y fuimos juntos a la escuela primaria. Ahora aún voy a la misa a Galdo, porque a la hora de la misa puedo saludar a gente de Portochao y de otros barrios.

El paso por el Seminario de Mondoñedo, por Comillas y lo cómodo que se sintió en los colegios mayores parecen haberle aportado mucho en su talante profesional.

Mondoñedo y Comillas supusieron una formación humanística fundamental y de ahí sale el escuchar a los demás. Cuando hice diagnóstico de empresas, si alguien decía alguna idea, no se le permitía a nadie decir que era tontería, lo decía por algo y lo que hay que hacer es escucharlo. Estoy muy satisfecho, gran parte de mi vida estuve en la promoción y dirección de asociaciones sin fines de lucro y aunque no he sacado un duro así, aportan muchos contactos y amigos con oportunidades de negocio. Por el contrario, el autoritarismo y la egolatría son muy negativos. Algunos acaban triunfando, pero no son los más.

Habrá tenido muy buenas influencias en la vida, ¿recuerda algunas personas en especial?

En Mondoñedo, dos profesores que intervinieron mucho en mi camino, Don Jaime Cabot, mallorquín enterrado en Mondoñedo, profesor de aritmética y de gran bondad, y José Cascudo, de geometría. En Comillas el palentino padre Horna me descubrió la Física. En la parte humanística el jesuita padre García de Dios, era un literato impresionante. Y en la vida profesional destacaría al profesor de Organización de Empresas de la Escuela de Ingenieros Industriales, Fermín de la Sierra. No me equivoqué al elegir en 1963 el camino de la Electrónica y Automática, era el futuro. Al terminar la carrera de ingenieros, Fermín de la Sierra me dio una beca para la EOI y luego me dediqué más a la organización industrial.

¿Tiene fe en la economía lucense?

No puedo hablar con autoridad sobre la central de bombeo proyectada para o O Valadouro pero siento que se haya rechazado. Hacen falta más chimeneas en un país aunque sea de servicios y me da pena a veces el sector primario. Tampoco sobraba otra fábrica papelera aunque si cierra la de Pontevedra casi será más caro el transporte que la propia materia prima.

Escenario político ► "Tengo mucha confianza en Núñez Feijóo, su sentido común y capacidad de trabajo"

Sobre la economía mariñana, dice que tanto Celeiro como Burela han hecho una buena labor con la pesca, aunque le extraña "que la Xunta haya hecho publicidad de la merluza de Burela, cuando siempre fue de Celeiro, como también el bonito es de Burela". Pero, sobre todo, echa de menos una mayor organización y concentración parcelaria en terrenos agrícolas que algunos se están quedadndo baldíos y forestales: "Yo tenía un monte de dos hectáreas y otras fincas pequeñas, me preguntaron hace 30 años si quería concentración y dije que sí porque todo junto redundaría en mejores pistas y cuidados, pero no se llevó a cabo".

Y la industrialización de A Mariña, ¿qué opinión le merece?

A Mariña tiene puertos que facilitan el desarrollo industrial y espero que se salve Alcoa. En su día una industria transformadora de aluminio en San Cibrao hubiese evitado muchos transportes pero la política adoptada, cerrando la única fábrica de aluminio primario de España, creo que es un error. Ahora las empresas transformadoras de aluminio deben comprarlo fuera. El coste de la energía es elevadísimo, lástima no haber hecho la central nuclear al lado. Nuestros paisanos salieron a la calle en contra de la nuclear pero el problema no es solo energía. En San Cibrao no se ha invertido un duro y la productividad de las cubas es muy inferior a las modernas: la mitad. Habría que invertir en innovación. No soy muy partidario de las subvenciones pero a veces compensan. El Estado pierde en impuestos más de lo que subvenciona si se cierra la factoría. Esperemos que algún día se firme un pacto por la industria. Es imprescindible y luchamos mucho por él. A lo mejor Alberto Núñez Feijóo lo consigue.

Está dando el paso definitivo a la política estatal, ¿cómo lo ve?

Tengo mucha confianza en Alberto, lo conozco pues coincidimos en la junta directiva de Fomento y es un hombre con mucho sentido común y enorme capacidad de trabajo y dedicación. Además, le avalan cuatro mayorías absolutas. Desde la tierra, además, tiene políticos muy buenos, como la diputada por A Coruña, Tristana Moraleja, experta en temas de industria, nuestra Elena Candia y muchos más. En Galicia se está tratando de trabajar seriamente por la industria, como también en Madrid se favoreció mucho la empresa, incluso durante la pandemia, peleando por mantener puestos de trabajo y la restauración o el mundo cultural abiertos. Al final la incidencia del covid fue similar a la de otras regiones. Pero falta integración de vectores y de experimentos sueltos. Y en especial del Gobierno central con las demás administraciones.

Sin embargo, el mundo político actual lo agitan regímenes como el de Putin, los oligarcas, o las maneras de Trump.

Hay una nueva leva de políticos autoritarios, menos dialogantes y me desagrada. Perfiles ególatras en el mundo empresarial también he visto demasiados. El diálogo, la concordia e integración deben estar en todos los ámbitos de la vida. Una gota de miel es mejor que una de hiel.

De Renfe a Aena, o múltiples consejos de administración

La carrera de Francisco Cal está repleta de puestos de responsabilidad y representó a la aviación civil y los ferrocarriles españoles en foros internacionales. Incluso fue profesor del Instituto Internacional de Formación y Desarrollo Aeronáutico de IATA en Canadá, donde fue galardonado, y posee muchas otras condecoraciones y premios.



Ingeniero industrial por la Politécnica de Madrid y licenciado en Económicas por la Complutense, fue profesor y tuteló doctorados en facultades y en la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales. Destaca su actividad social (fue pregonero de la Semana Santa vivariense hace 30 años) o en asociaciones empresariales, ya fuera al frente de patronales como Tecniberia o en la misma junta de la CEOE. Es hermano del fallecido Enrique Cal Pardo, deán de la catedral de Mondoñedo con gran huella como prelado y estudioso medievalista.



En dirección o consultoría

En Renfe tuvo varios puestos y etapas ligado al transporte por carretera o a la aviación civil. De hecho, presidió el consejo de administración y fue director general de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Ha sido consejero de Constructora San José, Ineco o Norsistemas.