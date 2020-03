Alto grado de cumplimiento en A Mariña de la cuarentena, con picaresca para airearse

Las fuerzas de seguridad continúan advirtiendo en A Mariña para que los vecinos cumplan el aislamiento social del estado de alarma decretado por el Gobierno. El porcentaje de cumplimiento es un elevado, pero no exento de picarescas. “Algúns abusan dos paseos co can ou das saídas para facer compras, estámolos identificado”, señalan desde la Policía Local de Ribadeo.

La Policía Local de Burela cerró las fuentes de Vila do Medio y O Cantiño, cuya agua no está clorada, debido a que los vecinos acudían a las mismas con la excusa de coger agua cuando no es apta. Además advirtieron a los responsables de una tienda de golosinas que estaba abierta y con un niño en el interior, porque no vende productos de primera necesidad, conminándolos a cerrar el establecimiento.

Las calles estaban desiertas o prácticamente en Foz durante la mañana de este sábado, lo que acredita un alto grado de cumplimiento de la cuarentena, aunque los agentes también tuvieron que realizar advertencias en los últimos días.

Los vecinos de Viveiro también responden bien ante las recomendaciones sanitarias y de las autoridades, que realizan controles e identificaciones para verificar las salidas del vecindario y de los vehículos. La ciudad recuperó el servicio de Policía Municipal las 24 horas para atender esta contingencia y por ahora no hubo ninguna incidencia grave, según la alcaldesa, María Loureiro.