La altitud del aparejo y la pleamar, claves en la tragedia en la ría ribadense

La Guardia Civil estaba pendiente el lunes de recibir el informe del hospital de Jarrio en Asturias sobre el fallecimiento del joven que recibió una descarga eléctrica cuando navegaba con otras dos personas por la ría de Ribadeo el domingo por la tarde y remitirá las diligencias al juzgado de instrucción número 1 de Mondoñedo. Están en investigación las causas del suceso, en el que la pleamar y la altura del aparejo de la embarcación pudieron ser claves para que se desencadenase la tragedia al pasar el barco por cerca de los cables de alta tensión que hay en la ría en la zona de la ensenada de Reme, donde desemboca el río Grande.

El Club Náutico de Ribadeo recogió tras el suceso la embarcación, que había quedado junto a las vías del tren y que ahora está en su emplazamiento habitual en el pantalán del puerto deportivo, sin la vela y sin la verga que la que sujeta. El mástil, de diez metros de alto y de madera, no sería en principio el transmisor de la descarga, como sí pudo ser la verga que sujeta la vela fabricada en fibra de carbono.

La descarga eléctrica pudo haberse producido de forma directa, por el toque de la verga u otro elemento transmisor del aparejo o bien, como apuntan algunas fuentes, a través del fenómeno del arco eléctrico, sin necesidad de un contacto físico entre la línea de alta y la embarcación si había poca distancia entre ambas. La descarga solo afectó al tripulante finalmente fallecido, que quedó en parada cardiorrespiratoria. El bote, de nombre Latino, es una embarcación de vela latina típica de la ría ribadense propiedad de la familia del fallecido, que en el momento del accidente navegaba el estuario con un primo suyo vecino de un pueblo navarro y con otra chica de Madrid.

La zona donde se produjo el siniestro solo es navegable en pleamar, como sucedía en ese momento, y no hay ninguna advertencia acerca de peligros para navegar en toda la ría de Ribadeo "No existe ninguna negligencia por parte de los chavales porque no es una zona de peligros para la navegación ni hay nada que alerte de que la navegación puede ser peligrosa por el tema de la alta tensión. Fue una mala suerte completamente", apuntaba este lunes un usuario del náutico ribadense, navegante en la ría desde hace más de tres décadas.

Un trabajador de una de las empresas radicadas en el muelle deportivo comentaba que los propietarios de los botes de vela latina, aunque sean veraneantes, suelen pasar muchas horas navegando y tienen un buen conocimiento de la ría. Coincidía con el anterior al señalar que no hay advertencia de peligro alguno y que con marea alta se puede llegar a cualquier sitio dentro del estuario.

condolencias. La alcaldesa en funciones de Ribadeo, Mónica Freire, lamenta esta tragedia y recuerda que la investigación está en manos de la Guardia Civil. "A altura do mástil da embarcación e a preamar dese momento poderían estar detrás do acontecido, pero hai unha investigación en marcha que será a que determine o que pasou", dice.

Freire recuerda que recibió la llamada del 112 alertando del accidente del velero, "no que ían tres persoas e unha estaba ferida. Ese rapaz que resultou electrocutado foi atendido nun primeiro momento en Castropol e despois derivado ao hospital de Jarrio, onde non puideron facer nada por salvarlle a vida".

La edila traslada el pesar del gobierno municipal a la familia y amistades del fallecido.