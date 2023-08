Alternativas na Xustiza pide el tercer juzgado para Viveiro

El sindicato Alternativas na Xustiza (AXG-CUT) emitió un comunicado en el que solicita la creación del tercer juzgado para Viveiro, "que axudaría a desatascar os outros dous xulgados e sobre todo a reducir os tempos de espera do administrado e polo tanto mellorar o servizo público da xustiza". "A posta en marcha deste xulgado permitiría realizar máis xuízos ao longo da semana, executar un maior número de sentenzas e á súa vez permitir que os xulgados 1 e 2 poidan reducir a tendencia actual como consecuencia da falta de medios destes últimos anos", detallan.

En este sentido, desde el sindicato consideran que este momento es "a oportunidade perfecta" para llevar a cabo una reivindicación pendiente desde hace tiempo por la sobrecarga que sufren los juzgados de la ciudad, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) nombró una jueza en prácticas para los juzgados vivarienses y el Ministerio de Justicia una letrada para el partido judicial.

Desde AXG-CUT consideran que ahora es la Xunta la administración que tiene que colaborar y le exigen que nombre para la ciudad del Landro a un funcionario de gestión procesual, a dos tramitadores procesuales y a un auxilio judicial. "Os tres primeiros para facer o trámite e as sentenzas e o auxilio xudicial para apoiar na celebración de xuízos, videoconferencia e gravacións". "A Xunta de Galicia debe ser valente e apoiar esta iniciativa do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia non só co nomeamento do persoal para ese terceiro xulgado senón mantendo o persoal de reforzo que actualmente existe no partido xudicial, pois a sobrecarga actual destes xulgados non vai desaparecer por arte de maxia", subrayan.

Datos

A este respecto señalan que las estadísticas sobre el nivel de trabajo en los tribunales vivarienses "e as distintas inspeccións do Consello Xeral do Poder Xudicial" evidencian la situación de sobrecarga de casos que sufren desde hace tiempo y aportan datos de los asuntos abordados en los últimos años.

Así, aseguran que los casos pendientes de resolución entre los años 2021 y 2022 aumentaron de 1.790 a 1.808 y el número de procedimientos que entraron en los juzgados también sufrió un aumento pasando de 3.242 en el año 2021 a 3.492 el año pasado.

Por todo ello, "desde AXG-CUT esiximos á Xunta de Galicia e en particular ao director xeral de Xustiza, José Tronchoni, que cumpra coa súa parte, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e o Ministerio de Xustiza vano facer, para que dunha vez por todas se poñan as medidas necesarias para rematar co abandono do partido xudicial de Viveiro, e se recoñeza tanto aos traballadores como aos cidadáns".