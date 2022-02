El anteproyecto de la central hidroeléctrica reversible Xistral, que está planificada en A Mariña y que afecta fundamentalmente a O Valadouro, pero también a Alfoz, Ourol, Cervo y Xove manejó hasta tres alternativas para la ubicación de los vasos.

En la primera opción se contempla un almacenamiento superior en la Serra do Xistral, ubicado entre los aerogeneradores del parque eólico Nordés, en O Valadouro. El vaso inferior, generado por una presa en el río Ouro, estaría a los pies del monte de Ribeira también en O Valadouro, pero con la cola del embalse ya en Alfoz. En la ubicación del almacenamiento superior se identificaron turberas de cobertor integradas en la Red Natura 2000.

Para sortear las turberas, se buscó una segunda alternativa para el vaso superior en una planicie a 3,5 kilómetros al norte de la primera posición elegida. Esta nueva ubicación supone un salto menor, lo que haría perder capacidad de almacenamiento eléctrico y potencia, para lo que el anteproyecto plantea crear un vaso con más capacidad, de 8,5 hectómetros cúbicos frente a 5,6.

La tercera alternativa plantea ubicar el vaso superior en la planicie al norte de la Serra do Xistral y el inferior en la base del monte de A Granda do Bao, al sur de Ferreira, entre los concellos de O Valadouro y Alfoz. Finalmente, el anteproyecto concluye que la mejor opción es la tercera, con el vaso superior evitando la zona de turberas y situando el embalse superior al norte de la Serra do Xistral, en la zona de Vilacampa, casi en su totalidad en O Valadouro pero con una afección en Ourol,

El documento destaca que se trata de un terreno sin uso económico "salvo una mínima parte agrícola y forestal". El vaso inferior se localizaría en la base del Monte da Granda do Bao, al sur de Ferreira, en la zona de Recaré entre O Valadouro y Alfoz. La superficie de ocupación sería de 37,6 hectáreas frente a 86,5 que supondría ubicarlo a los pies del monte de Ribeira, por lo que implicaría un menor impacto sobre la vegetación, la fauna, el paisaje y la población, según el texto.

El anteproyecto destaca que el emplazamiento presenta "unas condiciones idóneas para albergar este tipo de plantas" y que teniendo en cuenta el proceso en el que se encuentra el proyecto, la construcción podría empezar este año y estar funcionando antes de finalizar 2026.