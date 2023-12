"A alta velocidade chega con 30 anos de atraso ao Cantábrico"

Los trenes Alvia de alta velocidad que desde ayer conectan Asturias y Madrid acercan también a los mariñanos a la meseta, sobre todo a los de Ribadeo, quienes están a algo más de cuatro horas y media de la capital sumando el trayecto de hora y media en automóvil hasta Oviedo y el trayecto del tren, que en la jornada inaugural cubrió el itinerario en tres horas y diez minutos. Con tiempos más ajustados, también toda la parte más oriental de A Mariña sale beneficiada. En el caso de Viveiro, hay que sumar una hora al recorrido en coche, por lo que la diferencia con realizar el viaje completo a Madrid es de media hora.

Tanto Asturias como Galicia cuentan por ahora con trenes Alvia para prestar el servicio de alta velocidad, cuya rapidez Renfe confía en que se incremente cuando se incorporen los trenes S106 de Talgo, que se adaptan al ancho de vía y que por ahora solo llegan a Ourense con el Ave.

En cuanto a la variante de Ourense, habría que sumar hora y diez hasta Lugo, dos horas y media en tren o autobús hasta Ourense y otras dos horas y cuarto en el Ave hasta Madrid, es decir, unas seis horas, el mismo tiempo que lleva hacer el viaje en turismo. En la actualidad los Alvia que unen A Coruña y Madrid cubren el recorrido en cuatro horas.

Desde la agencia de viajes Eroski de Burela, que dirige Pedro Fraga, constatan que la llegada de la alta velocidad a Asturias prácticamente no les repercutirá en ventas, dado que por ahora solo tienen la reserva de una familia con raíces en la región vecina que ha solicitado un viaje para el próximo 2024. Hasta el momento, más ha calado la línea del Ave por Ourense, que lleva dos años en funcionamiento. "Estamos vendendo moito por Ourense, un Ave que está beneficiando moito aos desa cidade ous nos arredores, para eles é fantástico", explican.

La mayoría de los usuarios viajan por trabajo o para pasar un fin de semana en la capital o unas vacaciones en Madrid, según indican desde esta agencia. "Aquí non se viaxa moito en tren, faise en coche ou nas poucas rutas que hai de autobús. Os estudantes ou teñen coche, lévanos os pais, ou van en bus. Os viaxeiros do tren teñen entre 40 e 60 anos ou son xente coa tarxeta dorada".

Consideran que la movilidad en la Costa lucense está condicionada por la falta de un servicio público tipo lanzadera que aproxime a la ciudadanía a las estaciones centrales de transporte ferroviario. "No caso do Ave en Ourense é certo que afecta moito porque está entrando máis xente na cidade, e tamén na Ribeira Sacra e no norte de Portugal. Na Mariña se sumamos o tempo do desprazamento en coche ata o lugar de conexión ao punto onde empezar a viaxe no Ave, chegamos no mesmo tempo que indo en coche. Outra cousa é a comodidade que che proporciona non ter que conducir, xa que hai que estar despexado".

Desde la agencia burelesa reconoce que para tomar el tren de alta velocidad desde A Mariña central y occidental "agora é mellor ir a Oviedo que ir a Santiago ou a Ourense, polo menos dende Burela, que temos dúas horas tanto a Santiago como a Oviedo, porque hai mellor comunicación por estrada pola autovía A-8, que ademais non ten custo".

El precio del viaje en el Ave desde Oviedo, aunque será competitivo, tendrá un coste de unos 65 euros de media por trayecto en la tarifa más económica, una cantidad que podría reducirse con ofertas y promociones puntuales e incrementarse al añadir suplementos por elección de asiento, cancelación y otros. Un billete económico de ida y vuelta oscilará entre 80 y 120 euros. "Penso que a xente non se vai tirar a viaxar en tren, porque ao final o que miras é o prezo". La cercanía de Asturias está motivando interés por el tren, "pero valorando os prezos non é a opción predilecta".

Avión. El aeropuerto de Avilés, que está a una hora de Ribadeo en coche, también es una alternativa para los desplazamientos de los mariñanos y son muchos, sobre todo de la parte oriental los que la usan.

El aeropuerto de Santiago queda a dos horas en coche y el de Alvedro, en A Coruña es el gallego que queda más cerca de A Mariña, pero en su oferta de vuelos tiene pocas rutas.

¿Qué opinan los mariñanos?

David Fanego, estudiante: "El tiempo se acorta mucho, así puedes plantearte ir a pasar un fin de semana"

El burelés David Fanego López, que viaja por estudios a la capital en el autobús de Alsa, miró la posibilidad de tomar la alta velocidad por Asturias. "El tren está completo para los días 22 y 23 de diciembre, quedan pocos billetes para Navidad por 70 euros. La gente aprovechó la promoción a 18 y 21 euros. Seguramente volveré en bus, pero si el precio es acorde creo que el Ave a Oviedo es la mejor opción para llegar a casa, sobre todo por el menor tiempo, porque son tres horas y diez minutos y desde allí a Burela, dos horas. Es menos de lo que tardaría a Lugo en bus, unas seis horas y media, más otra hora y media hasta Burela, por 40 o 50 euros el viaje". Es decir, ocho horas frente a cinco y cuarto. "El tiempo se acorta mucho, así puedes plantearte ir a pasar un fin de semana, ya que estás mejor conectado".

Jesús Louzao, empresario de Viveiro: "Esperemos que haya más afluencia, aunque es una pena que no llegue a Lugo"

El gerente del restaurante Louzao de Area (Viveiro), Jesús Louzao, asegura que la nueva conexión con la meseta "es una mejora, sobre todo para A Mariña. Es maravilloso, esperemos que contribuya a que haya más afluencia, aunque es una pena que la alta velocidad no llegue a Lugo, que está olvidada; así que tendremos que pagar para ir por lo menos desde Asturias". Considera que la llegada del Ave a Ourense "influyó mucho, igual que en León". "Hay que pensar que siempre es un beneficio, porque es más rápido que venir desde Madrid en coche, que supone unas seis horas y media. Ahora tendrían que arreglar la carretera de la Costa, porque desde Barreiros a Viveiro es una hora. La mejora del tren por Oviedo es buena para A Mariña, porque Ourense para nosotros está a dos horas y media, y a Avilés con el enlace queda entre hora y media y dos horas".

José Antonio Veiga Castro, general de Dacosta Norte: "Vai ser positivo, aínda que a alta velocidade chega con 30 anos de atraso ao Cantábrico"

El responsable de cree que el Ave "vai ser positivo pola cercanía que temos a Oviedo, que estamos a unha hora, polo menos Ribadeo; aínda que a alta velocidade chega con 30 anos de retraso ao Cantábrico. Co enlace rápido a Avilés quedaranos a 45 minutos. En avión é máis complicado ir a primeira hora e volver pola noite; aínda, tes que estar alí unha hora antes e non chegas ao centro. En tempo a diferencia é bastante e tamén na comodidade; os Aves teñen wifi e podes ir traballando. En Ourense ou Santiago hai moita xente usándoo, que deixou de ir no avión. Os prezos de lanzamento son bos e van ser competitivos para que a xente viaxe, nas outras zonas tamén sucede así, pero aínda que sexa máis".