Alquiler anual en Foz, ¿misión imposible?

Pongamos un supuesto ejemplo. Una joven de 25 años natural de Foz que se quiere independizar, al contar con un trabajo, y busca un apartamento de dos habitaciones en la localidad para alquiler anual. Entra en una inmobiliaria y pregunta, "¿Qué opciones tenéis de alquiler anual de un apartamento? ". El gestor inmobiliario tuerce el gesto y mueve de un lado a otro la cabeza. Busca en sus papeles y la oferta es ínfima. Hay un problema en Foz. Un problema que viene como consecuencia del auge de otro tipo de demanda de alquileres: las viviendas turísticas. Este tipo de alquiler se ha comido en pocos años al alquiler tradicional, el arrendar un piso durante un año o por un temporada larga.

Este problema se está dejando notar y mucho en la localidad marinera. Son muchos los clientes que pregunta por este tipo de alquileres. De hecho, Rubén Yáñez, socio de la empresa Cisbar, asegura que "cualquier piso que nos queda libre de alquiler anual, en una semana lo tenemos alquilado otra vez".

Yáñez da varias razones por las que los propietarios de los pisos y apartamentos en Foz prefieran el alquiler turístico al anual. "Porque la rentabilidad es más alta y el desgaste es menor", dice. "En el alquiler turístico los clientes, normalmente, solo lo quieren para dormir y desayunar, porque el resto del tiempo están haciendo turismo, en la playa, se come fuera, mientras que en el alquiler normal se utiliza mucho más la propiedad y el desgaste es mayor", asegura.

Y cuando llegan los profesores nuevos a trabajar al IES de Foz, por un curso o para hacer una baja, ¿tienen problema para encontrar alojamiento? "En ese caso no", dice Yáñez, "porque son alquileres por meses y además los arrendadores saben que lo dejarán a finales de junio", explica.

Esa falta de oferta de pisos para alquileres anuales ha provocado el aumento del precio. "Si antes un piso de dos habitaciones se alquilaba por 300 o 320 euros, ahora piden 350 euros", concluye Yáñez.

Os Molineros, una de las empresas clásicas en el sector inmobiliario de la Costa de Lugo, hace también un diagnóstico muy similar a Yáñez. "La mayor parte de la gente pone sus viviendas en alquiler turístico y por eso están teniendo problemas para los alquileres anuales", afirma el gerente, Javier Rodríguez.

LA UBICACIÓN. Aunque la rentabilidad parece mayor en los de vivienda turística, hace un matiz Rodríguez. "Todo depende de la ubicación. Si el apartamento o el piso está situado céntrico o cerca de la playa tiene mayor rentabilidad como alquiler turístico, pero si es al contrario, puede tener más rentabilidad como vivienda anual", aseguran.

Rodríguez no ve solución a un problema que se puede alargar en el tiempo. "Todo va a depender de la demanda; mientras haya demanda de alquiler vacacional el problema va a seguir existiendo", asegura y añade que "cada año se ha ido incrementando la demanda de viviendas de uso turístico". De hecho, desde Os Molineros confirman que todas las viviendas que tienen para este tipo de alquiler ya las tienen reservadas para julio y agosto, y que la temporada cada vez se extiende más y muchos alquileres vacacionales llegan a septiembre e incluso hasta el puente de octubre.

Ramón Fernández García, administrador de Rifer, pone sobre la mesa otra razón por la que los alquileres anuales casi no tienen oferta en Foz. "La gente que está de alquiler anual, un buen porcentaje, da problemas", avisa. "Es raro que no te encuentres con casos donde el problema no acabe en un juzgado, reclamando deudas, o gente que deja los pisos en mal estado, que no cuida las cosas", asegura. A ese problema la gente responde con "alquiler vacacional" porque "me saco más pasta, lo alquilo solo en verano y me olvido del tema", afirma.

Otra de las causas de la falta de pisos para alquiler anual es que la rentabilidad es menor que la del alquiler de vacaciones. "Bueno, no estoy tan de acuerdo", dice Fernández, "yo les hago números a mis clientes y no hay tanta diferencia, pero otro de los problemas añadidos es que tu haces un contrato y no puedes sacar al inquilino en cinco años, por la ley del Gobierno", recalca.

Sobre el incremento de los precios, por la subida del IPC y ante la falta de oferta de pisos anuales, Fernández afirma que sí están subiendo. "Un apartamento de dos habitaciones está entre los 300 y los 350 euros, si es de tres habitaciones ya nos vamos a los 400 y si es de cuatro habitaciones ya puede alcanzar entre los 450 y los 470 euros", asegura.

MAYORES GARANTÍAS. ¿Qué solución podemos encontrar para que haya más oferta de alquiler anual? "Esto se soluciona dando más garantías al arrendador", explica Fernández, con gran experiencia en el sector. "La única garantía que tienen es la fianza, que es un mes o dos, pero no es suficiente", dice.

"Y luego hay seguros que cubren los alquileres, pero entonces de los cinco clientes que les presentas les vale uno si les vale, porque como tengas ya una deuda con un operador telefónico ya no les vale y te los echan todos para atrás", concluye.

Tendencia | Sube el número de pisos vacacionales

El número de viviendas de uso turístico no para de crecer en Foz desde hace un lustro. Si en julio de 2021 el número era de 360, según la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), ahora es mayor.

403 viviendas de uso turístico de Foz: Son las que hay actualmente en Foz, un número mucho mayor que en cualquier otro concello de la comarca. Barreiros es el segundo, y detrás los más grandes, como Viveiro y Ribadeo.

Buenas predicciones: Todo apunta que será un verano muy bueno en Foz en cuanto a este tipo de alquileres.