Alojamientos que son todo un reclamo

El turismo es un sector en auge en A Mariña como lo demuestran los datos de los últimos años, sobre todo las cifras de los meses de verano en los que se están batiendo récords de visitantes. El clima, el patrimonio natural y cultural o la gastronomía, con todas las particularidades de la zona, conforman un conjunto que cada vez atrae a más gente.

Consecuencia de ello es el aumento paulatino de la oferta hotelera y dentro de los establecimientos la comarca cuenta con algunos muy singulares que son un reclamo en sí mismos. La incorporación más reciente es la posibilidad de dormir bajo las estrellas dentro de burbujas, pero desde hace unos años también es posible alojarse en una casa hobbit y, el pionero en esta oferta singular, un hotel inspirado en clásicos del cine, además de una casa rural con un completo programa de actividades.

Estos alojamientos, que ofrecen experiencias diferentes también aportan al destino algo en lo que se lleva trabajando tiempo; la posibilidad de desestacionalizar la llegada de visitantes y hacerlo en base a unos recursos diferenciados que aportan valor añadido al destino.

LUZADA, EL REFUGIO PERFECTO. Las burbujas instaladas frente a la playa xovense de Esteiro son el lugar perfecto para descansar envuelto por la naturaleza en una experiencia única. "Luzada es el primer cámping temático de Galicia", explica Manuel Otero, impulsor de este alojamiento junto a su pareja, Jimena González, "las burbujas están enfocadas hacia la playa y se puede ver Fuciño do Porco y Estaca de Bares". Un hotel ideal para aquellos que buscan experiencias diferentes y que ahora cuenta con tres burbujas, dos suites y una suite premium, pero que nace con vocación de crecimiento y ya está prácticamente lista la instalación para la cuarta.

Abierto hace apenas dos semanas, la expectación a su alrededor es máxima. "Estas primeras semanas fueron de muchas llamadas", reconoce Jimena, "sobre todo la gente nos pregunta mucho por la bañera de hidromasaje y el telescopio, que están incluidos en todas las habitaciones". Y el material de las burbujas, que están fabricadas en tejido PVC, también suscita dudas, así como la privacidad que ofrecen. "Las burbujas están compuestas en dos módulos: el baño que es totalmente cerrado, solo con una ventanita arriba para ducharte con vistas al cielo, y el dormitorio que es tapado por detrás pero con 180 grados transparentes y la privacidad es total porque están en parcelas individuales", asegura Jimena.

Los promotores del proyecto están satisfechos con el nivel de reservas, con prácticamente lleno los fines de semana de este año, y subrayan que las burbujas permiten vivir una experiencia diferente a lo largo de todo el año, por lo que "prácticamente no hay estacionalidad". Y algo que está funcionando muy bien son sus paquetes regalo, que se envían en una cajita de madera que contiene un texto personalizado, una foto y un par de pulseras con las coordenadas del complejo.

Virginia Mateos, con su hijo, en el exterior de las casas hobbit. JOSÉ Mª ÁLVEZ

MI TESORO, EXPERIENCIA ÚNICA. Estos tres apartamentos turísticos ubicados en Viveiro ofrecen un entorno de cuento. "Jugamos con la imaginación, que es la cometa que vuela más alto", asegura Virginia Mateos, que reconoce que la gente que se acerca a alojarse en estas casas hobbit "busca un alojamiento diferente y llega atraído por las casas, pero luego conocen toda la zona". Además, el complejo que cuenta con parque infantil y terraza, ofrece rutas a caballo, paseos en kayak, bicicletas y paddel surf. "Los clientes siempre te preguntan por la posibilidad de hacer actividades y tener oferta les hace prolongar las estancias", reconoce Virginia.

En este puente están completos y los fines de semana de lo que queda de año están también prácticamente llenos: "La singularidad te da actividad todo el año". También en este caso alojarse en estas casitas es un regalo recurrente "porque es un lugar que da juego y muchos viene con los ojos vendados sin saber a donde van o incluso disfrazados porque es como llegar a un lugar de cuento y la sorpresa es en todos los casos maravillosa".

Cristina Torviso, en la suite 'El lago azul'. JOSÉ Mª ÁLVEZ

MI NORTE, UN LUGAR DE PELÍCULA. El encanto de este hotel situado en A Devesa, en Ribadeo radica en su inspiración: películas inolvidables de todos los tiempos. Son diez habitaciones: ‘Todo sobre mi madre’, ‘Azul’, ‘Desayuno con diamantes’, ‘007’, ‘Romeo y Julieta’, ‘Amelie’, ‘Memorias de África’, ‘Manhattan’, ‘Gritos y Susurros’ y ‘El Amante’. Además tiene tres suites en una casa en el jardín del edificio principal: ‘El lago azul’, ‘El gran miércoles’ y ‘20.000 leguas de viaje submarino’. Las preferidas ‘Amelie’, ‘Memorias de África’ o las suites.

"A xente que vén sabe a onde vén e hai moita que é amante do mundo do celuloide e achégase por curiosidade e tamén se aloxa xente do mundo cinematográfico, actores e membros do equipo técnico", explica Cristina Torviso, que subraya además es un alojamiento "moi romántico".

La apuesta por la diferenciación le salió bien a su promotora, que está contenta con el resultado. "A xente nestes momentos é de reservar a última hora, hai fins de semana que se enche no último momento". ­

Manuel Saiz y Juan Carlos Porcel, en el exterior de Os Tres Teixos. JOSÉ Mª ÁLVEZ

OS TRES TEIXOS, RELAJACIÓN EN LA NATURALEZA. Os Tres Teixos, una casa rural ubicada en Foz, tiene en su completo programa de actividades su característica diferenciadora. Ofrece talleres, juegos, retiros, actuaciones y fiestas temáticas a lo largo de todo el año. "Buscamos y necesitamos alargar la temporada, así que apostamos por actividades a lo largo de todo el año que nos permita tener más movimiento en la casa", afirma Manuela Saiz, que lleva el alojamiento con su marido, Juan Carlos Porcel.

Uno de los puntos fuertes de la casa es su programa de bienestar en contacto con la naturaleza. Así, desarrollan talleres de reconocimiento de plantas que incluyen baños de bosque o retiros de yoga. De hecho están trabajando en crear una cabaña específica para ello.

Desde Os Tres Teixos también impulsan un cluedo en vivo, un juego apasionante inspirado en el ambiente mafioso de los años 20 en Nueva York y Chicago para el que no es necesario estar alojado. "Así creamos también un atractivo de fin de semana para la gente de la zona", asegura Manuela.