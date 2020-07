Dan el brote de A Mariña por controlado pero los casos siguen creciendo. ¿Cómo se explica? Habrá casos como mínimo hasta que aparezca una vacuna porque la inmunización natural no es suficiente, el virus circula y en cualquier momento puede infectar a una persona. ¿Qué ocurrió aquí? Pues había un brote importante controlado, pero el viernes y el sábado tuvimos datos de crecimiento muy rápido que podían indicar transmisión comunitaria y que el virus circulaba libre. Ante esa situación nos reunimos y nos anticipamos tomando una serie de medidas, siempre coordinados con el Ministerio de Sanidad.

¿Cuál es la previsión temporal para llegar al pico de este brote?

La idea es que podamos estar ya aplanando esa curva. Nos basamos en que el pico coincidió con la fase de incubación del San Juan. La edad media de los infectados es de 35 años, jóvenes sanos que resisten mejor al virus pero que se mueven mucho y lo contagian. Si estamos en lo cierto y el pico de contagios coincide con el San Juan, veremos una bajada importante estos días, como de los 22 casos de anteayer a los 3 de ayer. ¡Ojalá estos datos se confirmen también mañana y pasado!

¿Cuál es la hoja de ruta de Sanidade a partir del viernes?

Evaluamos a diario los casos: si aparecen unidos a un brote o si son huérfanos, aislamos contactos, llamamos por los síntomas... Hasta ahora la gravedad en los pacientes no es mucha y la situación asistencial es buena, por lo que creemos que puede haber un buen control del brote.

El presidente Feijóo habló de limitar el confinamiento a determinados concellos y no a la comarca. ¿Está esa opción sobre la mesa?

Hay tres opciones: que empeore el brote y haya que adoptar más medidas restrictivas, aunque no creemos que este sea el escenario; que siga estable pero sin mejora clara, con lo cual mantendríamos lo que hay; y una tercera que apunte a una clara mejoría del brote que nos permita relajar las medidas. Es en este último caso donde se enmarca el anuncio del presidente: no es pasar de todo a nada sino rebajar el ámbito geográfico de restricción de la movilidad.

¿Por qué un confinamiento de cinco días y no de catorce?

Quisimos poner un plazo corto para revisar la situación. La movilidad es un derecho fundamental y cuantos menos días la limitemos, mejor. Si en esa revisión vemos una mejoría, pues podemos confinar menos territorio. Los expertos y técnicos valorarán la situación y tomaremos una decisión. Pero hay que recordar que ya tomamos otras medidas como retrasar la apertura de pubs y discotecas o limitar el horario de cafeterías y bares, porque algunos estiraban la apertura hasta la madrugada.

Critican que el cierre de solo cinco días es una decisión electoral.

Las medidas se las dejamos a los técnicos de salud pública, que son los que están en el día a día. Pero nadie en el equipo habló jamás de elecciones ni de temas políticos. Aplicar un confinamiento a siete días de votar no es una medida muy popular, así que nadie puede decir que eso sea electoralismo.

La junta electoral deja en manos de Sanidade las elecciones.

La junta electoral considera que puede haber elecciones si no hay ningún inconveniente sanitario y nosotros lo dijimos claro: se dan las condiciones para poder votar. ¿Quién no puede votar? Los únicos son los pacientes activos y activo es aquel que se infectó y no pasó el periodo de 10 días. Pero si llega al día once sin síntomas en los tres últimos días, ya puede votar. Tenemos [ayer] 121 activos, pero dentro de cuatro días a esa cifra podrían restársele 40 o 50.

¿Y los contactos podrán votar?

Sí. Son personas sanas que solo tienen el antecedente de haber estado en contacto con un positivo. Los llamamos a diario para preguntar por los síntomas. Si los tienen pasan a sospechosos, se les hace una PCR y en 24 horas tienen un resultado: si da positivo no pueden votar y si es negativo, sí. Además, es importante que se sepa esto: la movilidad en A Mariña está abierta a efectos de necesidades básicas o derechos fundamentales como votar, por lo que se permitirá entrar y salir de la comarca para las elecciones.

Siendo un derecho fundamental, ¿pueden prohibir votar a un positivo?

Sí se puede. Una cosa es una enfermedad grave y otra una infectocontagiosa. En el primer caso pueden pedir el alta voluntaria e ir a votar, porque solo le afecta a él. Pero con una infectocontagiosa es una cuestión de salud pública, ya que no solo le afecta a él. Por eso a veces se emiten órdenes judiciales para obligar a pacientes a permanecer en el hospital o en sus domicilios.

¿Y el millar de mayores que hay en residencias de A Mariña? En teoría no pueden entrar y salir el 12-J.

Adelantamos las PCR a trabajadores y residentes de A Mariña y todas están limpias, sin ningún positivo. Nosotros limitamos las visitas a residencias estos días por seguridad, porque un familiar que va de visita puede ser positivo y no saberlo. Pero la idea es que, si esto mejora, se permitirá la entrada y salida en el mismo día para un derecho fundamental como votar.

¿Da por perdida la campaña turística de este verano en A Mariña?

Sinceramente, creo que no. Si conseguimos estabilizar el brote en unos 14 días, por darle un periodo más largo y no limitarnos solo a esta semana, creo que podemos garantizar cierta seguridad. El problema que estamos viendo, y que no es exclusivo de A Mariña, es que no podemos pensar en una campaña estival como la del año pasado: no vamos a andar de fiesta, a estar sin mascarilla, juntándonos, agrupándonos mucha gente... En muchos sitios se hace, pero nos preocupa especialmente el ocio nocturno.

Los concellos dicen que no tienen medios para vigilar.

Yo a los alcaldes solo les pido colaboración para que informen a la población. Algunos concellos tienen policía y otros no, pero hay socorristas, protección civil, Guardia Civil... Todos pueden recordarle a la gente que pasee con mascarilla o que no se agrupe en una playa. Y a los propietarios de locales de ocio hay que decirles que sean los primeros en informar a su clientela. Es una cuestión de concienciación y yo soy optimista. El Concello de Vigo desalojó un pub con 200 personas y el Concello de Lugo puso sanciones por no llevar mascarillas, por ejemplo. Yo no pido multas, solo que se informe.

Pero aquí solo entendemos si nos tocan el bolsillo con sanciones.

Hay que insistir, recordarle a la gente las medidas e informarla de la gravedad que tiene este virus, con pacientes en la Uci y que pueden morir. Al final quedará algún caso de incumplimiento, pero serán pocos.

Es difícil pensar en una verbena con distancias o un pub con mascarillas. ¿Fuimos muy optimistas en la desescalada? ¿No sería mejor directamente prohibir?

El problema es que esto no es una ola que viene y se va. Es algo que estará ahí hasta tener vacuna, por lo que no podemos recluirnos eternamente, porque además así nunca te inmunizas. Tenemos que hacer vida, pero cuidándonos. ¿Pasear? Sí, con mascarilla. ¿Ir al cine? Sí, con distancia y mascarilla. Me decía un neumólogo que en la pandemia disminuyeron todas las enfermedades respiratorias menos el Covid-19; y eso es porque nos pretegíamos más.

La alerta en A Mariña surgió por una comida familiar en Xove, la típica con familiares llegados de varios sitios. ¿No sería recomendable alertar de este riesgo?

Una de las palabras clave, junto a mascarilla, es conviviente. La relación que tienes con la gente que convive bajo tu techo no puede ser igual a la del resto y un pariente que llega de fuera es familia, pero no es un conviviente. Hay que procurar hacer las comidas en zonas abiertas y si es interior, con separación y usando la mascarilla salvo en el momento de comer.

¿Qué saben del brote de A Mariña? Origen, recorrido, paciente cero...

El primer diagnosticado fue en Xove, pero quien llevó el virus a esa comida familiar fue una persona que trabaja en el puerto de Burela, que es donde está el inicio del brote. Lo que no sabemos es si entró por mar o por otra vía. Buscamos al paciente cero, pero no es fácil. Aunque tampoco es determinante; lo importante es que nadie se escape de la cadena.

¿Y se expandió por los jóvenes?

El puerto tiene mucho movimiento, gente que va a comer allí. Si tú te vas para tu casa la cosa muere ahí, pero si te vas de fiesta... En A Mariña hay mucho movimiento entre los concellos costeros y la gente joven, sana, sin síntomas y que se mueve mucho es lo ideal para transmitir el virus.

¿Falló la administración o la gente?

Aquí el mal es el virus y cada cultura tiene su punto débil frente a él. Los orientales se concentran mucho en aeropuertos, mercados o transportes. En otras partes del mundo se expandió en celebraciones religiosas multitudinarias en sitios cerrados. Y nuestra debilidad, claramente, es el ocio: nosotros somos muy sociables.

¿Temen nuevos brotes?

El riesgo está ahí y es ineludible. Lo preocupante a nivel de entrada es la llegada de gente de países con alta incidencia. En A Coruña y Santiago ya tuvimos dos casos de gallegos procedentes de Colombia en el mismo avión. Y en cuanto a transmisión interna, pues los lugares costeros más turísticos.

¿Se prepara ya la consellería para el otoño y la campaña de gripe?

Sí. Compramos un 20% más de vacunas porque prevemos una mayor demanda. Pero yo soy optimista de cara al otoño, porque las medidas de higiene de manos, mascarilla y distancia que se aplican para el coronavirus son también válidas para la gripe. Antes nunca se tomaban y ahora sí, por lo que va a influir positivamente.