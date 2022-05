"La alimentación y el deporte son muy importantes en la recuperación de un cáncer"

Cinco mujeres que han padecido cáncer deberán recorrer 255 kilómetros en bicicleta de montaña, bajar en rápel un cañón junto al mar Muerto de casi mil metros, atravesar las grandes dunas del desierto, pedalear por los estrechos cañones de Petra, escalar el punto más alto del Wadi Rum o bucear en las cristalinas aguas del mar Rojo en el Reto Pelayo Vida 2022, que se desarrollará en octubre en Jordania. Una de esas cinco mujeres es la focense Nancy Rego.

¿Cómo surgió el participar en este reto?

Toda la vida me ha gustado mucho el deporte y a raíz de la enfermedad me volqué más en esta faceta deportiva porque además de ser bueno para la enfermedad, mentalmente me ayudaba. Mi sobrina Cristina trabaja como secretaria de dirección en un hospital que colabora con esta iniciativa y me la comentó y empecé a buscar información al respecto. Ya me apunté en el reto de 2021 que era a Jordania y cuando lo cambiaron por la pandemia me llamaron por si me seguía interesando y dije que sí. En esa convocatoria fui finalista y me quedé con ganas de volver a intentarlo y al ver que este año se recuperaba el viaje a Jordania, me volví a presentar y aquí estoy.

¿Cómo se siente al ser una de las cinco elegidas?

Muy feliz, muy agradecida y al mismo tiempo con mucha responsabilidad. Estoy contenta por lo que puedo aportar de transmitir el mensaje de que el cáncer no solo te muestra su lado más duro y amargo sino que también te da estas oportunidades de vivir miles de vidas después de superarlo.

¿Cómo espera que sea el viaje?

Tengo tantas ganas que me parece que será maravilloso. El destino en si ya te hace estar un poco en las nubes y al mismo tiempo será una forma de conocer el país de una forma totalmente diferente al turismo habitual. Además voy a estar con un grupo de compañeras con las que conviviré día y noche y afrontaremos ese conocimiento del país a través del deporte y la superación personal. Habrá etapas duras y momentos complicados, pero quiero vivir todas esas experiencias aunque lo hago desde el respecto porque también se trata de superar el reto.

Bicicleta, rápel, atravesar el desierto, buceo... ¿cómo se prepara para algo así?

El reto en si es duro, pero también está el otro reto de encajarlo en tu vida. La organización nos va marcando un plan de entrenamiento semanal en el que los fines de semana tenemos que practicar bicicleta y yo lo que hago es combinarlo durante la semana con temas de rodillo y spinning y también nos pidieron trabajar mucho la fortaleza y la musculatura, así que hago gimnasio otros dos días a la semana. También nos pidieron que poco a poco fuéramos practicando la escalada en rocódromo y ya más adelante el buceo.

Recibir la noticia de que se padece cáncer es dura.

Es dura sí. A mí me lo detectaron en 2020, en plena pandemia, y un mes después de una revisión en la que todo estaba bien. Yo me sometía a controles semestrales porque dos de mis hermanas fallecieron de cáncer y en el último control estaba bien, así que no me esperaba que fuera un cáncer. Ahora está todo bien aunque me quedan algunas decisiones que tomar porque en mi caso es un cáncer genético, pero la carga psicológica también es muy fuerte.

¿Se afronta la vida de otra forma?

Sí. Por una parte para mí es vivir sin bajar la guardia jamás porque esto puede aparecer en cualquier momento. Pero al mismo tiempo también te cambia la vida porque a raíz de los cuidados que estoy llevando a cabo, a nivel de alimentación y de deporte, me he convertido en una persona más feliz de lo que era y me encuentro más guapa y con más energía que nunca. A pesar de que vives con la espada de Damocles sobre la cabeza, tienes la oportunidad de relativizar las cosas y, aunque suene a tópico, darle importancia a lo que realmente la tiene.

¿Qué le diría a quien está pasando por lo mismo que usted?

Ante todo que hay que mirar hacia adelante y que es muy importante el tema de la alimentación y el deporte, que formen parte de tu vida porque es un complemento muy necesario al resto de los tratamientos. Y que se animen a participar en iniciativas como esta que de otra forma no vivirías.