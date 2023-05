Alicia Lage: "Imos aplicar a estimulación magnética para deixar de fumar"

A Clínica Sinapsis en Burela conta con profesionais de catro disciplinas que traballan en conxunto: Alicia Lage en psicoloxía e neuropsicoloxía clínica, Ana Torres e Carmen Marín en logopedia, Carla Castro en rehabilitación e o doutor valenciano Alejandro Fuertes-Saiz en psiquiatría, especialista na estimulación magnética transcraneal para tratar trastornos persistentes.

Como chegou a incorporar esta técnica na clínica?

Hai uns anos souben a través do xefe da unidade de saúde mental do hospital de Ourense, Luis Docasar, da estimulación magnética transcraneal, unha técnica non invasiva para traballar e rehabilitar a persoas con depresión farmacorresistente. Pasaron os anos e na práctica clínica daste conta de pacientes que levan inmersos en trastornos emocionais moitos anos, con depresións, trastornos obsesivos, e que non tiñan moito avance co tratamento pricofarmacolóxico e a terapia, entón lembrei o que me comentara o doutor e decidín formarme na técnica.

Como o fixo?

No hospital de Valencia organizouse un congreso ao que fomos as dúas logopedas e eu, con ponentes versados que tiñan experiencia na técnica. O organizador era o doutor Alejandro Fuertes-Saiz e a raíz desta formación establecemos un vínculo de colaboración con el en Sinapsis, entón cada venres a través de videoconferencia atende aos pacientes e cada tres meses vén de forma presencial.

Están a ver os resultados?

Esta experiencia está sendo moi satisfactoria, hai unha gran evolución. É unha técnica non invasiva, que non ten efectos secundarios nin químicos como pode ter outro tipo de medicación e é máis efectiva. Tampouco vale para todo, faise un estudo previo onde o doutor valora se o paciente pode ser beneficiario da técnica.

En que consiste exactamente?

Consiste en aplicar a través dunha bobina un campo magnético que vai a unha diana específica do noso cerebro. Ese campo magnético tradúcese en electricidade, que é o idioma das neuronas. É unha técnica de neuromodulación.

É impresionante a prevalencia do trastorno obsesivo compulsivo e non o vinculo á pandemia

É algo moi novidoso?

Leva moitos anos circulando pero en España non, haina en Madrid ou Barcelona. Con isto traemos á Mariña algo moi importante que está nas grandes cidades, pero non se pode descartar nin deixar de lado a psicoterapia tradicional, a cuestión é combinar e sacar o mellor de cada técnica.

Empregan algunha outra tecnoloxía nas súas terapias?

Temos o neurotrack, un aparello que teñen as logopedas para o bruxismo ou tensión mandibular, ou gafas de realidade virtual para tratar fobias específicas ou realizar técnicas de relaxación, pero isto nunca substitúe á terapia convencional.

Teñen algunha outra novidade?

Imos ampliar a estimulación magnética transcraneal a deixar de fumar, pois vemos que pode ser efectivo e potenciar o abandono da nicotina, combinándoa coa terapia cognitiva conductual a partir do programa para deixar de fumar que elaborou o xefe de Psicoloxía Clínica da facultade de Psicoloxía da USC Elisardo Becoña.

Fixeron recentemente un curso coa Uned sobre esta técnica.

Á Uned de Lugo pareceulle un proxecto moi interesante a estimulación magnética transcraneal como actividade formativa tanto para profesores como para estudantes e o doutor Alejandro Fuertes-Saiz fixo unha pequena aproximación e outro compañeiro ensinou o aparato que temos na clínica. Tivo moi boa acollida.

Cales son as consultas máis recorrentes na súa clínica?

Unha das que máis é o trastorno obsesivo compulsivo, o TOC, tanto o trastorno en si como rasgos obsesivos compulsivos ou de personalidade obsesiva compulsiva. É impresionante a prevalencia deste trastorno e vai máis alá dun lavado de mans, de colocar obxectos ou de abrir e pechar portas, véxase unha preocupación por unha enfermidade, por ideas atresivas... son preocupacións variopintas. Vexo moita xente con este perfil e non o vinculo á pandemia, pois xa estaba presente desde antes aínda que nalgún caso acentuouno.

Vai xente cada vez máis nova pola consulta?

Si, eu en psicoloxía vexo moitos casos de rapaces ou rapazas adolescentes que veñen por un problema emocional e o que hai detrás é unha dificultade ou trastorno da aprendizaxe, véxase unha dislexia, un déficit atencional, unha hiperactividade. Esa dificultade na aprendizaxe maniféstase en fustración, en rexeitamento a ir ao instituto ou ao colexio e son eles mesmos quenes demandan vir ao psicólogo. Gustaríame enfatizar moito o labor dos servizos de orientación dos centros, que teñen moito traballo para poder detectar este tipo de cousas.