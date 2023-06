El ciclo marítimo de Viveiro se impartirá en el aula de extensión pesquera de Celeiro

El instituto María Sarmiento de Viveiro promueve en colaboración con la cofradía de pescadores celeirense y Puerto de Celeiro un ciclo medio para obtener el título de técnico en Navegación y Pesca de litoral, de dos años de duración que arrancará el próximo curso 2023-24 con doce plazas.

Las personas interesadas pueden inscribirse desde este jueves, día 23, hasta el 5 de julio. Deben tener más de 16 años y título de Eso o equivalente.

El jefe de estudios Ramón Cajoto consideró "una vergonza" que A Mariña "con dous dos cinco portos máis importantes de Galicia non tivese formación marítima", pese a que tanto en Celeiro como en Burela hubo escuelas náutico pesqueras. Así contactó con la cofradía y con Puerto de Celeiro para ver la posibilidad de implantar un ciclo en Viveiro, que propusieron al director xeral de FP, José Luis Mira, y a su sucesora, Eugenia Pérez, quienes tras analizarlo y ante la insistencia de la exjefa territorial de Educación y ahora concejala Mariña Gueimunde apuestan por su implantación de la mano de la Consellería do Mar, que facilita el uso del aula de extensión pesquera celeirense, ya que el instituto no cuenta con espacio, por lo que se firmará un convenio y aportarán profesorado.

El secretario de la cofradía, Máximo Díaz, destaca la importancia de que los alumnos sean de la zona para que arraiguen en el sector facilitando así relevo generacional, porque "en catro ou cinco anos non vai haber un patrón de pesca na Mariña, polo que estamos moi preocupados" y subraya que la inserción laboral en puente y máquinas es del 100%.

El ciclo tiene la opción de ofertar 22 plazas, pero empezarán con doce, porque los barcos ofrecen esa cantidad para hacer las prácticas, que son remuneradas con un salario que supera la mitad del SMI, según expuso Manu Bermúdez, responsable de Proyectos de Puerto de Celeiro. Díaz recordó que "a pesca ten salarios atractivos, aquí hai tradición pesqueira, polo que isto é unha oportunidade".

El curso será de septiembre a marzo, mes en que empezará la formación en empresas hasta agosto. Esos días de mar cuentan para su incorporación al sector nada más obtener el título.

Abrirá un nuevo centro para los certificados básicos

Desde la cofradía celeirense anunciaron también que la localidad recuperará antes de final de año, tras negociar con una empresa, un centro formativo propio para la consecución de los certificados básicos habilitantes para la pesca, de prevención de riesgos laborales, contraincendios o manipulación de alimentos, entre otros, que les exigen además a los integrantes de las tripulaciones pesqueras. Máximo Díaz subrayó la "ilusión" con que se acogen ambas iniciativas en el puerto celeirense.

30 empleos

Es la cifra de puestos de trabajo que pueden crearse por cada patrón formado, ya que a los 15 tripulantes de media hay que añadir otros tantos empleos en tierra por cada barco.

Futuro

Gueimunde instó a reaccionar ya para preservar un sector "que siempre dio trabajo y alegrías, y que está pasando por un momento delicado".