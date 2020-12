Algunos mariñanos se atreven a seguir con su idea de emprender, a pesar de las dificultades

La pandemia no ha apagado las ganas de emprender en la comarca de A Mariña y algunos se han atrevido a emprender e incluso los hay que lo han hecho por primera vez. Destacan sobre todo las, ya que al menos se han abierto cuatro en los últimos meses. Dos lo hicieron en-Cocolatte y Mimimó-, otra en-OVS Kids- y una más en

En lugares como la ciudad del Landro, la variedad de los negocios que se han creado es amplia, desde una tienda de ropa de tallas grandes -Dimak Moda- que abrirá próximamente en Covas hasta una de golosinas en la plaza Maior -Golosilandia-, pasando por Productos Rego, un almacén de patatas en Celeiro. En el lado opuesto están los cierres de Dolotravel (viajes), El Faro (ropa náutica) o Kody Kids (moda infantil).

Mientras, en Burela, G de Gema ocupó el puesto de otra joyería y Muebles Almayo abrió una sucursal. Más dinámico todavía parece Foz, con, entre otras, varias clínicas de estética, un concesionario -Mc Automotive-, un centro de yoga y pilates -Surya- o Saborea Mondoñedo, tienda de alimentación y delicatessen hermana de la ubicada en la praza da Catedral mindoniense. Precisamente en la ciudad episcopal se inauguró la semana pasada Y Yo Soy, una tienda de regalos. En contraposición, cerró O Nabiño, un comercio que, entre otras cosas, se dedicaba a la confección de trajes medievales.

Incluso en un sector tan perjudicado por la pandemia como la hostelería han aparecido brotes verdes como La Flor de los Torviso, en Ribadeo, el bar Cabaleiros en Lourenzá o una nueva cafetería en el centro de Foz.

En algunos casos eran aperturas que ya estaban programadas desde antes de la pandemia y que se tuvieron que aplazar. "A pesar do confinamento e a situación actual, a xente segue tendo enriba da mesa os seus proxectos e ademais é unha posible saída", señala José Carlos Paleo, presidente de la asociación de comerciantes de Foz y de la Federación de Comercio de A Mariña.

Paleo entiende que, si se encuentra un nicho de mercado adecuado "e te adaptas ben ao que demanda a clientela", puede ser incluso un buen momento para emprender. "Hai que pensar que se che vai ben, este momento tamén ten moitas vantaxes porque os prezos dos locais e os alugueres están máis baratos que antes de marzo. Quizais é o mellor momento dos últimos anos para comprar ou alugar. Emprender noutro momento, cos prezos moi altos, ao mellor supoñía un risco maior, pero tamén hai que saber medir moi ben os tempos e ter moi claro que un negocio non se levanta nun ou dous anos", razona.

En similar sintonía se encuentra Javier Huertas, concejal de Lourenzá y presidente de los comerciantes vilegos. "Emprender é unha opción que vai aparecendo para sacar para adiante o traballo de cada un. Moita xente de certa idade non ten fácil atopar un traballo, así que algúns decántanse por facerse autonómos e crear unha empresa relacionada co que mellor saben facer", apunta.

Huertas observa que algunos sectores no pierden fuelle. "En Lourenzá, por exemplo, está moi demandado o tema de xardineiría e agora temos un fontaneiro de baixa e hai que recorrer a empresas de fóra, así que hai sectores que seguen funcionando ben", confirma Huertas.

Entretanto, Isabel Méndez, gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro, apunta que se ve movimiento: "Temos moitas consultas de xente que pregunta se sabemos de baixos que se poden adaptar ao que buscan".

De empleado a dueño en a golpe de brote

La prejubilación de su jefe le otorgó la opción de hacerse con las riendas de la gasolinera en la que trabaja, asumiendo la titularidad justo cuando la comarca estaba cerrada, siendo este el mayor obstáculo que enfrentó

A Dictino Vizcaíno lo sorprendió el brote que sufrió A Mariña en julio terminando el papeleo para convertirse en propietario de la gasolinera Galp en la que trabaja desde hace dos años, tras verse obligado a cerrar la tienda de electrodomésticos que regentaba previamente. "Estaba de empregado e o meu xefe, que era de Lugo, prexubilouse, así que me ofreceron coller o relevo, penseino e aceptei", explica el trabadense afincado en Lourenzá desde hace años.

"Sigo facendo o meu turno completo de oito horas, porque só somos tres traballadores e outro para as vacacións, e logo teño que levar as cousas de xestión da gasolineira. Fago máis horas, pero non é o mesmo traballar para un que para outro", afirma.

El cambio de titularidad se hizo efectivo el 15 de julio, con A Mariña cerrada. "Foi un pau, porque víñamos de medrar en xuño e de repente atoparte co peche é fastidiado. Un pouco de medo si que tiven porque nunca pensas que se vaia alongar tanto esta situación. Cando me ofreceron collela contaba con que o verán fora similar ao de sempre. Notouse algo de melloría en agosto, pero foi baixo comparado con outros veráns", rememora Vizcaíno.

Tiene claro que el mayor contratiempo que ha tenido que afrontar durante estos casi cinco meses y medio fue precisamente el cierre de A Mariña. "A xente de Lugo e doutras zonas non podía vir ás praias de Barreiros, Ribadeo ou Foz e nós estamos de camiño, así que perdimos durante un tempo toda esa xente que baixa á costa e notouse moitísimo", asegura.

En cambio, el cierre de la frontera asturiana no lo percibió tanto. "Creo que se notou menos, aínda que é certo que nas fines de semana e na última ponte houbo moito menos movemento de xente e iso tamén nos afecta", apunta.

Aunque reconoce que tomar las riendas del negocio a sus 60 años no lo vio claro del todo, "o que si tiña claro era que había que seguir traballando e arríscaste un pouco porque pensas que o gasoil e a gasolina sempre vai seguir facendo falta. As cousas cambiaron nestes meses, pero espero que todo volva revivir no futuro", confiesa esperanzado. De momento, reinventarse hace dos años pasando a trabajar en la gasolinera considera que fue una buena idea. "Os electrodomésticos, se antes xa estaban en estado crítico, agora creo que ían estar peor", zanja.

Hacerse autónomas en plena pandemia

Dos empleadas de hostelería pusieron en marcha Cocolatte, una tienda de moda infantil. Comparando conotros sectores dicen que "non nos podemos queixar", pero esperan que las ventan repunten con estas fiestas

La vivariense Sara Fernández y la xovense Gracia Gonçalves decidieron abandonar la hostelería para emprender por primera vez en sus vidas. Lo hicieron montando en Viveiro la tienda de moda infantil Cocolatte y apuraban los últimos preparativos para la apertura, quetuvieron que posponer, cuando sedesató la pandemia. "A nós gústanosa roupa de nenos e decidimos poñer en marcha a tenda porque atenda que había en Viveiro pechaba. Íamos abrir na semana do Día do Pai e ao final non foi ata o 11 demaio, o primeiro día que deixaronfacelo", explica Gracia.

Fueron muchos los que les comentaronque era muy arriesgadoemprender anticipando la crisisque se avecinaba, pero la decisión estaba tomada: "Todos nos dicíanque había moitas tendas e que serautónomas non é fácil, pero nonhabía marcha atrás porque inclusotiñamos mercadoría compradapara o inverno. A situación noné fácil, pero tampouco o ía ser se seguíramos na hostalería, así quementres vaiamos sacando paragastos, á espera de que melloretodo, dámonos por satisfeitas".

Pese a la decepción inicial porel retraso en la apertura, "a xente acolleunos moi ben nos primeiros meses, pero agora está bastante frouxa a cousa e a ver se estas festas axudan a levantar un pouco as vendas", señala.

Su negocio también tuvo que lidiar con el cierre de A Mariña en julio y el de Viveiro en noviembre. "Para nós foi peor o do outono, porque, ao estar os bares pechadose Viveiro, notouse un montón", asegura Gonçalves.

De todos modos, viendo la situación que atraviesan otros sectores, no se queja demasiado. "Os nenos medran e vendemos moi ben o de bebé e ata os tres anos. As campañas que tivemos fóron nos moi ben e non nos quedou nada para as rebaixas. Logo, de cinco a oito anos, igual custa máis vender porque van medrando máis despacio, pero non nos podemos queixar porque non estamos para tirar cohetes pero, dentro do malo, imos tirando", valora.

Al hecho de ser primerizas a lahora de emprender se une el no saber cuándo se normalizará la situación sanitaria, lo que provoca que "non sabemos nin canto encargar cando nos veñen visitaros das casas de roupa porque non sabemos como se vai ir desenvolvendo todo", concluye.

"O apoio dos clientes foi fundamental"

La pandemia cogió al dueño de Talleres Sual en el medio de un cambio de instalaciones. Desde su nueva nave en el polígono de Cuíña destaca la fidelidad de su clientela para que el traslado no afectase mucho a su negocio

A algunos negocios les sorprendió la pandemia justo en el proceso de cambio de sus instalaciones. Fue el caso de los cervenses de Talleres Sual, que desde el pasado mes de agosto atienden en el polígono sancibrense de Cuíña bajo el nombre de A Central. "A finais do ano pasado empezamos a traer algunhas cousas para a nova nave e logo coincidiunos xa a pandemia, que provocou que non puidéramos facer unha inauguración como queríamos e foi case unha apertura clandestina", explica su propietario Antonio Mandiá Bello.

El coronavirus retrasó sus planes un par de meses: "Empezamos aquí o día 1 de agosto, pero se non fora pola pandemia faríamolo en xuño, así que os primeiros me ses tralo confinamento atendimos aínda no taller antigo de Cervo".

Durante los últimos meses han percibido una pequeña caída de reparaciones, "pero tampouco demasiado" y, sobre todo, más preocupación por la limpieza, para lo que, además de contar con las habituales mascarillas, mamparas o geles, se hicieron con una máquina de ozono para desinfectar los coches. "Paramos dous meses e logo augantamos como puidemos. Ao volver do confinamento houbo bastante traballo e non notamos o baixón doutros sectores porque moitos coches estiveron parados e tamén houbo xente que sabía que íamos abrir aquí e agardaron por nós", explica Mandiá.

La respuesta de su clientela es un factor que destaca, pese a la ausencia de inauguración y no poder publicitar sus nuevas instalaciones como le hubiese gustado, ya que incluso tuvieron que recurrir al envío de cartas porque al tener muchos clientes mayores, no les servían las redes sociales o el mail. "Foi moi importante o seu apoio porque seguimos mantendo a clientela que xa tíñamos e conseguimos que aumentara nun bo número", se felicita.

Entienden que este incremento "inflúe a comodidade do polígono e as instalacións, porque á xente gústanlle as cousas novas e, ademais, temos moita amplitude e tamén axuda para sentirse máis seguro co coronavirus", sostiene.

Aunque le dieron vueltas a la cabeza durante el confinamiento, en ningún momento pensaron en dar marcha atrás. "Se arrincáramos de cero sería moi complicado, pero fixéramos un investimento grande e o bo é que xa tíñamos esa clientela fidelizada", concluye Antonio Mandiá.