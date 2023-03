Algas da Mariña se instalará en el polígono de Cuíña y prevé crear 70 empleos

Después de dos años desde que surgió la idea, Algas da Mariña empieza a tomar forma. El proyecto, impulsado por José Manuel Louzao como gerente, Jesús Barreiro como presidente y Marcelo Rodríguez como director comercial, se asentará en el polígono industrial de Cuíña, en San Cibrao, ocupando tres parcelas que suman 12.000 metros cuadrados. La inversión necesaria para ponerlo en marcha supera los 20 millones de euros y estiman que se crearán 70 puestos de trabajo directos.

"Todo surxiu dunha conversa cun dos meus socios, Suso, que ten o restaurante O Rincón de Esteban en Madrid, que no verán en San Cibrao me preguntou para que se usaba tanta alga", explica José Manuel Louzao, "a partir de aí empezamos a falar e como na Mariña non hai nada dedicado ás algas apostamos por empezar con este proxecto".

Para ponerlo en marcha encargaron un primer estudio al biólogo Pablo Fidalgo sobre el tipo de algas en esta zona de la costa lucense y los usos que podían tener y con esa base ahora están trabajando con Anfaco, con la que tienen previsto firmar un contrato de cinco años prorrogables, y que está estudiando los tipos de alga más rentables y sus usos. "A calidade das algas desta zona é moi boa e a auga é das mellores tamén", asegura Louzao, que indica que se decidieron por el polígono de San Cibrao "porque é o único en Galicia con autorización para a acuicultura".

La idea original partía de un vivero para el cultivo de algas, con múltiples aplicaciones en diferentes sectores, pero el proyecto fue creciendo y ahora consta de otras tres secciones. Así, la primera que se pondrá en marcha será la quinta gama, que contempla la elaboración, envasado y venta de platos preparados. "Esta será a primeira fase e contamos ter todos os permisos para empezar as obras no mes de xuño", indica Louzao, que explica que para esta primera fase cogerán las algas directamente del mar al no contar todavía con su propio vivero. "Estes produtos xa os temos practicamente todos vendidos en canto saian ao mercado", avanza el gerente de la firma, que asegura que la oferta inicial será de diez platos que ya están creados a los que se irán sumando otros nuevos.

Además, el proyecto incluye una planta de cría y procesado de mariscos en viveros nutridos por auga marina extraída directamente del mar. Y una embotelladora de agua de mar que contempla el envasado de agua para su suministración directa para restaurantes o para elaborar bebidas isotónicas o inhaladores nasales. También están viendo su uso en bebidas alcohólicas como tequila y ginebra.

SITUACIÓN. Ahora mismo, los impulsores de Algas da Mariña están a la espera de recibir el proyecto de las instalaciones y de viabilidad que está elaborando el gabinete de ingeniería Indutec y que esperan tener a finales de este mes para en abril presentar el proyecto y captar financiación. En este sentido ya cuentan con tres inversores interesados y están en conversaciones con el Gobierno de Corea del Sur, «que é produtor e consumir de algas e están moi especializados». También optarán a financiación a través de los fondos europeos Next Generación.

En este sentido, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, explicó este martes que desde el Concello están facilitando "ao máximo posible" todos los trámites de su competencia, "para facilitar a diversificación do sector acuícola no noso municipio, nunha clara aposta polo I+D+i, apoiando un proxecto coma este enmarcado nun sector de gran potencial e en proceso de expansión como é o do cultivo de algas, altamente sostible e con múltiples aplicacións en diferentes sectores desde o alimentario, o farmaceútico ou o textil".

Villares mostró su satisfacción por la llegada de este proyecto al municipio, "que traerá novos investimentos e o que é máis importante a creación de postos de traballo".