Algas, caza e faba de Lourenzá

O focego Bruno Pena, presidente da asociación Cociñeiros Lugo, cambiou os fogóns dos restaurantes tras unha destacada traxectoria polos da administración pública coa intención de dedicar máis tempo á súa familia. Porén, a cociña segue moi presente tanto no traballo como na súa casa, e tampouco se libra de exercer de chef en datas sinaladas ou reunións con amigos.

O cociñeiro lembra que chegou á profesión "de casualidade", pois adicábase a ser bombeiro forestal cando por unha situación particular empezou a axudar nun negocio de hostalaría familiar. "Descubrín que era o meu mundo e aí decidín formarme na escola de Foz", relata, a partir de onde traballou en restaurantes como Cobo Vintage en Burgos, A Mirandilla en Rinlo e o Oca Playa de Foz, ademais de ter o seu propio negocio, A Horta da Paula en Mondoñedo. O nacemento da súa filla levouno a querer "dedicar máis tempo á casa e desfrutar da familia" e decidiu deixar a hostalaría, un cambio para el a mellor e que lle permitiu, por exemplo, "poder desfrutar este ano das vacacións de verán", algo que non podía dende había moito tempo.

Preguntado pola súa especialidade sinala que lle gusta moito "traballar coas algas", pero recoñece que o que mellor se lle dá son as "coccións tradicionais e as carnes", con especial predilección polas de caza, e un dos seus pratos insignia son as "mollejas" guisadas con puré de pataca rebuchón. Tamén é un gran defensor dos produtos da comarca e expón que lle gusta "moito cociñar coa faba branca de Lourenzá, un produto moi versátil e apto para moitísimas elaboracións, que ten unha textura moi diferente a calquera outra faba que poidamos ter noutro punto do planeta", ao que engade os produtos do mar, "calquera peixe que poidas ver como baixa do barco e vai á lonxa é un luxo", afirma.

Dentro da Asociación Cociñeiros Lugo, composta por 19 profesionais, impulsa actividades de colaboración con entidades sociais ou colexios "para traballar cos nenos en alimentación saudable e que coñezan produtos que non consomen nas súas casas". Tamén están presentes en feiras gastronómicas "para axudar ao pequeno produtor de Lugo e galego a que todo o mundo coñeza o seu produto, e que se saiba que en Galicia o temos moi bo e non fai falta buscalo en ningún lado". Recentemente estiveron no Fórum Gastronómico, "un escaparate moi importante", con dous membros nominados a Cociñeiro do Ano -Martín Mantilla e Toño Lorenzo- e outra, Mar Orosa, no acto Cociña no Camiño.

Ensalada de pulpo

Ensalada de pulpo. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Ingredientes

Raxo de polbo, tomates cherry, espárragos verdes frescos, allo porro baby,rabanito, cebolleta, lima, vinagre de arroz, aceite de oliva virxe extra, sal.