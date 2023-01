El actual alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llano, se sumó ayer a la terna de nombres destacados de la política municipal lucense que anunciaron que no volverán a concurrir a la alcaldía de sus respectivos concellos en las elecciones municipales del mes de mayo. El regidor burelés lleva en el cargo ocho años consecutivos a los que hay que sumar cuatro más de una etapa anterior entre 2007 y 2011. De 2011 a 2015 ocupó el puesto de concejal, pero en la oposición.

Precisamente esta acumulación de años es la que asegura que le hizo tomar desde hace ya tiempo la determinación de reincorporarse a su puesto de trabajo como profesor en el IES Perdouro de Burela, ya que desveló que era algo que siempre quiso hacer antes de jubilarse, algo para lo que le faltan ahora algo más de dos años.

La salida de Alfredo Llano deja al PSOE ante la necesidad de cubrir un hueco importante para el que, a diferencia de lo sucedido hace justamente un mes en Ribadeo, por el momento no hay candidatos de ningún tipo. El teniente de alcalde, Ramiro Fernández, apuntó que se convocará una asamblea de afiliados. El propio Ramiro Fernández o su compañera Carmela López Moreno, números 2 y 3 de la lista de Alfredo Llano en 2019, son los que suenan con más fuerza como posibles candidatos. Sobre este asunto el propio Llano declinó hacer cualquier comentario y anticipó que "eu non teño ningún delfín nin no seu momento me vou pronunciar publciamente por ninguén, porque penso que é algo que non sería correcto e estaría fóra de lugar pola miña posición".

Pero de momento, Alfredo Llano hace un balance "moi positivo" de su paso por la política y de un ámbito político que admite que es "complicado" como es la política municipal. No obstante, dice que "fixéronse moitas cousas e nótase moito o cambio que vivíu Burela. Unha das cousas importantes que fixemos foi achegar a alcaldía á xente e que a xente se achegase á alcaldía. Penso que iso foi algo innegable e démoslle moita participación aos veciños en moitas decisións que se tomaron".

Pero con todo, Llano reconoce que doce años como alcalde y cuatro más como concejal "é tempo dabondo" para estar en la política municipal "porque nunca quixen eternizarme, e ademais isto é algo que paga a familia. E estes anos foron durísimos. En Burela a pandemia golpeounos moitísimo e a crise económica que trouxo, igual. Foi algo tremendo".

Al margen de esa apertura de la alcaldía, el todavía alcalde burelés apunta que la localidad es ahora "máis accesible, resulta máis sinxelo circular ou pasear por ela. É unha vila máis funcional e tamén se mellorou moito en seguridade. Fixéronse actuacións importantes en medio ambiente e a nivel de cambios en moitos espacios públicos".

Y aunque dice que todo eso es importante para Burela y los bureleses, sí que admite que hay algunas cosas que es necesario afrontar a nivel comarcal para mejorar "porque A Mariña si que vai retrasada nalgunhas cousas. Por exemplo, a perda da área sanitaria é algo que me parece un desprezo total. Tamén é necesario que se corrixa o tema do tren e se melloren as infraestruturas. E logo é necesario afrontar desafíos que xa sabemos que se nos van plantexar a todos no futuro, como pode ser a problemática da auga, e isto non se está enfocando ben".

Sobre su futuro, reconoce que "gustaríame probar en política autonómica. Admito sen problema que tiven ofertas e puiden facelo, pero rexeiteino polo profundo compromiso que adquirín co Concello de Burela, pero no futuro é algo ó que non lle pecho a porta. E gustaríame no ámbito educativo, que é onde creo que poido aportar algo máis".

Los otros dos alcaldes simbólicos que también lo dejan

A esta marcha de Alfredo Llano le preceden otras dos muy sonadas. Una de ellas es la del alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez. En su caso no fue tan claro en sus explicaciones de por qué deja la política, ya que él sí fue rotundo en eso pero solo dijo que no continuará en dicho mundo. También se diferenció de Llano en que él sí dejó un sucesor ya encarrilado, como es Pablo Vizoso. Fernando Suárez ejerció durante 16 años una alcaldía compleja y muy simbólica como es la ribadense con tres mayorías absolutas y un primer mandato como lista más votada.

Otra renuncia a reseñar, impactante por el tiempo que llevaba en el cargo, es la del alcalde de Quiroga, el popular Julio Álvarez, que no será el candidato de su partido en mayo después de 36 años como alcalde de esta localidad. También fue 8 vicepresidente provincial. Lo dejará además después de haber encadenado una mayoría absoluta tras otra desde 1987 prácticamente sin acumular desgaste de ningún tipo, ya que en las últimas elecciones locales, celebradas en el año 2019, consiguió casi 1.500 sufragios en un municipio con 3.151 habitantes.

En su caso, la decisión de no continuar la atribuyó a "motivos personales" y la insinuó primero en una cena de afiliados del Partido Popular tal y como adelantó El Progreso, para posteriormente confirmarla ya de forma pública. En un arco temporal tan grande, Julio Álvarez dio un vuelco total al municipio, al que transformó por completo.