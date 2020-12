Alfoz sube al podio de las mejores mieles de Galicia, con oro en dos categorías

El Val do Ouro se confirmó esta semana como una de las grandes potencias melíferas de Galicia. Dentro de la decimonovena edición de la Cata dos Meles de Galicia, organizada por la Consellería do Medio Rural y la Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia, las mieles de dos productores de la parroquia alfocense de Carballido, Iván Marrube en la categoría de monofloral y Javier Carreiras en la de multifloral, fueron elegidas como las mejores de la comunidad, mientras que la valadourense Marifé Sixto, de Mel do Trobo, se llevó el bronce en multifloral.

Para Iván Marrube, con su marca Ouro Puro, fue llegar y besar el santo. "Era a primeira vez que enviabamos o noso mel a unha cata e a verdade é que estou moi contento porque ao final isto non deixa de ser unha afección, pero ganar a primeira vez que decido presentarme é un recoñecemento moi grande", reconoce el alfocense.

A pesar de tratarse de un pasatiempo, Marrube le dedica muchas horas: "Sempre ando liado en moitas cousas, pero ao final como vou podendo, saco horas para atenderlle", afirma, para recordar que "a firma fundeina hai bastante anos, no 2012, coa idea de crear unha marca galega de produtos de calidade e ao final, entre algúns curmáns e amigos que me axudan, imos facendo de todo un pouco de forma colaborativa e estamos moi satisfeitos", apunta.

Los apicultores son amigos y vecinos de la misma parroquia, Carballido, y los dos se dedican al cuidado de las abejas por afición

Precisamente de su amistad nació O Poder das Flores, de sus vecinos Javier y Fran Carreiras. "Somos amigos de toda a vida, dalgún modo metinos eu no tema da apicultura porque estaban axudándome e agora tamén levaron o premio na outra categoría, así que é un orgullo que veñan estes dous premios para a parroquia de Carballido", destaca.

Muy feliz también se mostraba Javier Carreiras tras recoger su galardón en un acto que se celebró en la Cidade da Cultura de Santiago. "Foi espectacular porque nós o ano pasado fóramos sextos e pasar diso a ganar é incrible. Non o esperabamos porque levamos só dous anos con esta marca e é algo que nos pon moi contentos", se felicita.

Ninguno es capaz de concretar qué factor habrán valorado más los miembros del jurado para escoger sus mieles, pero sí apuntan a las floraciones y a los matices de estas. "Non sei que pode ser porque realmente non coñezo como son as catas, pero o que si sei é que o mel desta zona foi sempre moi recoñecida. As múltiples floracións que temos apórtanlle moitos matices e iso quizais é o seu punto forte", apunta Carreiras.

"É complicado saber que foi o que máis valoraron porque ao final é un mel no que predomina o breixo, que é o matorral máis abundante en Galicia. A metade do sabor proporciónallo o breixo e o resto está repartido de forma bastante proporcional, o cal lle dá moita variedade de tonalidades", indica Marrube.

No fue un año espectacular en cantidad, pero sí en calidad, a pesar de que el confinamiento dificultó el traslado a las colmenas

Asimismo, considera que su apuesta por la calidad también pudo influir. "O meu mel defínoo co nome da marca: ouro puro. Seleccionamos o mellor do mellor e coidamos moito isto. No mel hai xente que aposta por cantidade e volume e nós facémolo pola calidade, algo que se reflicte no produto e ao final dá os seus froitos", explica.

RECONOCIMIENTO. Para los dos alfocenses, estos premios suponen un reconocimiento al trabajo que le dedican a una actividad que no es su medio de vida. "Eu traballo na Coruña e o meu irmán Fran, que vive en Alfoz, é o que máis está enriba delas, porque tamén temos colmeas na reserva da biosfera dos Oscos, Eo e Terrás de Burón. Na miña casa sempre houbera colmeas, foi moi especial volver ter mel porque nos encanta a apilcutura e para min é unha escapatoria mental, pero o último mes de recollida foi de traballo intenso", asegura Javier Carreiras, de O Poder das Flores.

"Coidamos todos o proceso e poñemos moito esmero, dedicación e cariño, aínda que por complicacións de axenda non teño toda a dispoñibilidade que quixera. De todos os xeitos, o mellor é cando nos din que a nosa mel gusta moito", remarca Marrube, de Ouro Puro.

Además, este año también han tenido que lidiar con la pandemia, que incluso pudo haber ayudado a las abejas por la menor contaminación. "A elas non lles afectou o confinamento, pero a nós si que o fixo moito. Cadrou xusto en marzo, cando empeza a nosa tempada, e foi un mes complicado porque non foi nada fácil conseguir materiais ou desprazarnos a atender as colmeas. Non foi un ano espectacular en canto a cantidade de mel, pero polo que se ve si en canto a calidade", concluye Carreiras.

Las variadas y constantes floraciones y la ausencia de contaminación ayudan a que en la zona se produzca una miel de mejor calidad

Los dos productores destacan el cuidado de las colmenas e inciden en la riqueza de las floraciones que se producen en O Val do Ouro a la hora de analizar por qué Alfoz es una zona privilegiada para la producción de miel. "É un val que conta con moitas floracións e moi constantes desde marzo ata setembro, mentres noutras zonas teñen menos. Comezamos co eucalipto e logo pasamos polo castañiñeiro, a silva, todos os frutais e acabamos co breixo. A mel multifloral ten unha cantidade enorme de matices grazas a todas esas floracións e logo temos meles monoflorais de eucalipto, castiñeiro ou a de breixo tardío de verán, que sae espectacular e que nós collemos entre agosto e setembro, mentres noutros lugares non teñen esta opción e só a poden recoller na primavera. Todo iso fai que as meles deste val teñan unhas propiedades organolépticas moi destacadas", señala Carreiras.

Por su parte, Marrube incide en el esmero de los productores. "Unha das cousas fundamentais é ter as colmeas ben ubicadas, en sitios onde non haxa contaminación e se dean boas floracións. E logo está o traballo que facemos os apicultores, cunha exquisitez extrema á hora do coidado das colmeas, a manipulación ou a extración do mel. Trátase de facer todo con moita delicadeza e intentar influir o menos posible en todo o ciclo natural", recalca.