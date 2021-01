Alfoz elige el diseño para la creación de la bandera oficial del municipio

El alcalde de Alfoz, Jorge Val, confirmó este domingo la aprobación del boceto de lo que será el diseño definitivo de la futura bandera oficial del municipio. "Aínda que o concello ten escudo, non ten bandeira", explicó el regidor, "e a raíz das celebracións do 800 aniversario de ser concedido o título de vila surxiu a idea de facer unha e o director do instituto de estudos galegos Padre Sarmiento, Eduardo Pardo de Guevara, propúxonos facer un estudo para a elaboración dos deseños".

Finalmente, Pardo de Guevara y Valdés elaboró varios bocetos con los elementos característicos del municipio y que ya figuran en el escudo municipal. Así, en todos ellos el fondo era verde, simbolizando el valle, y figuraban la torre, seña de identidad del municipio, y símbolos del escudo de armas del mariscal Pardo de Cela. En este sentido, la primera teniente de alcalde, Arantxa Incera, precisa que los elementos en todos los diseños eran los mismo, únicamente se modificaba su distribución en la bandera. "Elexiuse a proposta que situaba a torre á dereita e mirando de frente porque consideramos que esa parte é a que máis se ve cando a bandeira está ondeando", explicó.

En este sentido, el regidor explicó que aún hay que pulir algunos detalles sobre este primer boceto. En cuanto sea definitivo, Pardo de Guevara elaborará un informe explicando los elementos presentes en el diseño y su significado, entre otros detalles, para enviarlo al gobierno gallego. Será el Consello da Xunta el encargado de aprobar el diseño definitivo para que la bandera sea oficial y pueda ondear en los edificios públicos junto al resto de insignias que ya lo hacen ahora.

POLÉMICA. El alcalde explicó que la elección de una bandera se presentó a los grupos de la oposición en el pleno del pasado mes de noviembre "e quedou sobre a mesa a elección dun deseño definitivo para que cada grupo aportara as ideas e suxerencias que considerara oportuno". Sin embargo, indicó que en el pleno del viernes en el que volvió a abordarse el tema no habían aportado ninguna idea concreta, "só dende o grupo de Vianos plantexaron a posibilidade de facer un concurso de ideas, algo que consideramos que é rizar o rizo e que está fóra de lugar porque para deseñar unha bandeira hai que ter coñecementos de heráldica". "Penso que esta idea foi unha botada para adiante a cambio de non traer ningunha proposta", dijo Val.

El portavoz municipal de Via, Xabier Pardiñas, indicó que el diseño fuera aprobado con los únicos votos a favor del equipo de gobierno, "poucos votos para un símbolo que vai representar a tanta xente". "A identidade de todo o pobo está ligada á súa cultura, tradición, xeografía, paisaxe e aos valores da súa xente, é por isto último, é dicir pola xente, polo que desde Via Alfoz propoñemos ao pleno que se debería contar cos nosos veciños e veciñas para elixir a bandeira que nos vai representar a todos", aseguró Pardiñas, que explicó que su propuesta pasaba por convocar un concurso de ideas en el que un jurado formado por expertos en heráldica eligiese el número de propuestas "e que, posteriormente o pobo, elixise entre elas nunha consulta popular, tal e como se leva a cabo noutros concellos".

Pardiñas subraya que la propuesta de Pardo de Guevara "merece todo o noso respecto e transmitímoslle o noso agradecemento polo traballo, mais non se trata do deseño senón de que o pobo de Alfoz poida elixir a súa bandeira". A este respecto, también manifestó que la bandera no debería ser una prioridad en estos momentos: "Levamos 800 anos sen bandeira, non creo que sexa necesario elixila agora con tanta présa".