El Alfoz denunció este lunes un episodio de racismo vivido este fin de semana en el partido disputado contra el Meira en el campo de A Lomba. Según explicaron desde el club mariñano, uno de sus jugadores se acabó marchando del campo al sufrir insultos como "negro de merda" o "vaite na patera".

El comunicado del Alfoz refleja que el árbitro llegó a parar el partido durante cinco minutos. "O partido volve a poñerse en marcha, pero no pirmeiro momento no cal o noso xogador recibe un balón, os berros e asubíos dende as gradas volven a manifestarse. Ante isto, e totalmente abatido, o xogador en cuestión pide o cambio negándose a seguir xogando nestas circunstancias de total maltrato".

Los mariñanos denuncian la "enorme gravidade" de los hehcos y comunican que, en caso de revivir un episodio similar, "pedirase deter o partido e negarase a reanudalo ata que a persoas ou persoas que realizan tales comentarios sexan expulsados do campo".

"Solidarizámonos e damos ánimos a todos os xogadores que teñen que aturar comentarios deste tipo cada semana", añaden desde la directiva alfocense.