Alfonso Villares urge un "precio competitivo" de la energía para evitar el cierre de San Cibrao

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, ha apremiado al Gobierno central para que "ponga un precio competitivo" a la energía para evitar el cierre de la planta de Alcoa de San Cibrao. La petición la ha realizado después de que la multinacional del aluminio firmase la venta de sus factorías de Avilés y A Coruña al fondo suizo Parter Capital.

Villares ha advertido de que "son realidades distintas" y que "no tiene nada que ver lo que pueda pasar en A Coruña o Avilés con lo que puede pasar en A Mariña". "Seguirán con el aluminio si hay precio de la luz; si no hay precio de la luz no va a ser rentable ni con Alcoa, ni con este grupo", ha avisado.

En este sentido, ha precisado que Avilés y A Coruña son lugares donde la salida industrial en el caso de que se deje de producir (aluminio) es "muy distinta que en A Mariña". Tanto es así que alerta de que "si en A Mariña no hay Alcoa no hay otra alternativa que pueda sustituir ni mínimamente lo que hay en este momento".

Villares ha reiterado que "lo que se necesita es precio de la luz, que sea competitivo para esta empresa o para cualquier otra, sea Alcoa, Partner o lo que sea". "Necesitamos única y exclusivamente un precio de la luz y en este caso es decisión del Gobierno. Ya van muchos meses en que se está dilatando esta decisión y, por lo tanto, son muchos meses en los que estamos en un serio peligro en A Mariña", ha concluido.