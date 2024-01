No hubo sorpresa con Alfonso Guerra en los foros del Voar y la Fundación Sargadelos. Ni en las formas, dado que conserva el verbo ágil y su pasión por auscultar todo lo que rodea su intervención, ni en el fondo. En Ribadeo defendió como suele hacerlo la vigencia del "espíritu de consenso de la Constitución de 1978", que hizo posible pasar de un Estado dictatorial de súbditos a una democracia de ciudadanos. "Se hizo lo que necesitaba el país, sacrificando las posiciones partidistas", un proceso que estima descarriado en estos momentos, en que juzga atropellada la legalidad que marca la norma "por el último atentado perpetrado por el nacionalismo independentista de Cataluña y una respuesta escasamente constitucional y democrática". Sin citar al Gobierno.

Guerra vino a alzar la voz porque cree que dichos ataques a la Constitución podrían derivar en la vuelta al cainismo histórico en España y a la depauperación social". Su discurso, ante un auditorio abarrotado en el que no cabía un alfiler, congregó a la «vieja guardia socialista» gallega y asturiana, que también tuvo parte en el proceso de la Transición y en primera fila estaban el exalcalde de A Coruña, Paco Vázquez; el expresidente de la Diputación coruñesa, el mariñano Salvador Fernández Moreda, o el expresidente del Principado, Javier Fernández, "mucha gente que estuvo entonces labrando". Inmediatos a ellos, cargos del PP de hoy y de ayer.

Les unen, como reconoció Paco Vázquez entre bambalinas, la visión de dos modelos políticos muy diferentes, la del actual Gobierno de la Xunta con el PP y enfrente una "amalgama de partidos con proyectos diferentes que rompen la dinámica propia de Galicia, importando las tensiones, divisiones y conflictos que sufren en Cataluña y el País Vasco".

En el argumentario del exvicepresidente del Gobierno, extensamente histórico, destacó la contraposición que hizo entre la votación de la Constitución con más del 92% de apoyos en el Congreso y el 94% en el Senado, además de la mayoría de ciudadanos que la refrendaron en todas las comunidades autónomas, con la situación actual de división.

Alfonso Guerra ha detectado en el hemiciclo al menos un 30% de diputados contrarios a la Constitución y hasta teme una nueva "denigración en un documental a la que parece se sumará también TVE". Opina que en la actualidad "hay un cierto nihilismo y la calidad de nuestra democracia ha descendido, pasando a ser más tautológica pues los argumentos se sustituyen por eslóganes del tipo del no es no". Lamenta la facilidad actual del PSOE para llegar a acuerdos con populistas, extremistas y nacionalistas, así como del PP con la ultraderecha.

Uno y muchos yoes

Guerra es uno y muchos yoes, rezaba en la presentación que iba a realizar su paisano periodista Francisco Correal y que finalmente leyó el vicepresidente de la Fundación Sargadelos, Alberto Leiro. Dicen que nació el mismo día que Pelé y John Lennon, y que pasó más miedo leyendo a Kafka que con Tejero entrando a tiros en el Congreso de los Diputados. Y por ello vino a Ribadeo a reivindicar "la actitud valiente de la gente y la determinación de unos políticos que en los años 70 impulsaron la Transición tras una historia de encrucijadas y "lucha continua entre lo real y lo irreal, perfectamente reflejada en un libro universal como Don Quijote de la Mancha".

EL GALÁPAGO DE FRANCO. Dijo que no fue sencillo y que a veces los artículos se consensuaron en los despachos del Congreso durante noches sin dormir ni cenar a cuya vigilia él o Fernando Abril Martorell, próximo a Adolfo Suárez, estaban acostumbrados. Ni hubo "trágala" ni fue sencillo porque media España todavía pensaba que Franco no era mortal. Y contó una anécdota: «Durante una de sus onomásticas en El Pardo le regalaron al general un galápago, ante lo cual preguntó: "¿Cuánto vive?". "Unos 200 años", le respondieron. A lo que remachó: "No, llevárosla, porque entonces se muere y da mucha pena".