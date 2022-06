Alfonso Fernández: "Cando chegou, Yanis non quería saber dos humanos"

El focense Alfonso Fernández tiene un par de galgos, la española Yanis y el whippet Moncho. Su familia tuvo perros siempre y cuando él adoptó estos tenía gatos. Alfonso Fernández Rey explica que optó por este animal al causarle tristeza su situación en España. "É un delito a pila deles que abandonan, o maltrato que reciben, tanto en Andalucía coma en Castela", pero también lo escogió por su carácter. "É moi cómodo, pasan o 70% do día deitados e tampouco esixen grande dedicación, sen ser moi adultos, xa que non necesitan facer unha actividade diaria enorme como os border collie, por exemplo".

Estos canes tienen unos 8 años, pero su historia es diferente. Él se crio con este joven mientras ella fue adoptada tras haber sido explotada en la caza. Al correr "están o 75 ou o 80% do tempo no aire". Cuenta que en la Edad Media los usaban para calentar la cama de los nobles al tener más temperatura que otros.

Alfonso explica que "polas mañás teño que empuxalos para que se levanten mexar e algún día de chuvia teñen pasado 18 horas en levantarse, gústalles o calorciño e o sofá. Como os leves andar un par de quilómetros xa están cansos, pero no momento de correr son moi explosivos, teñen moita potencia, canto máis corren máis musculan". El burelés señala que los dueños de galgos se enganchan a ellos porque "teñen unha personalidade especial, unha intelixencia emocional. Son fáciles de levar, moi cómodos, pero a maioría cando se adoptan necesitan tempo para adaptarse.

Fernández indica que "Yanis chegou cos seus traumas, non quería saber nada dos humanos, que a día de hoxe veña pedirche mimo é unha marabilla". "Non tiña control, está algo coxa da pata de atrás, pois arrincáronlle os espolóns cun puñal, tiña marcas de guerra. É máis independiente que Moncho, cando chegou non sabía o que era unha caricia, é unha cadela social, cariñosa", subraya. Lamenta que "no 70% de España se desfagan deles ao acabar a tempada de caza" matándolos o abandonándolos. "penso que por iso levan esa mirada triste".

Ve que los suyos se desviven por él. "Cando chego á casa parece que é o mellor que lles pasou no día. Unha vez Moncho tirouse dunha segunda planta ao cemento ao ver que marchaba, non lle pasou nada, son cans moi potentes, ben construidos".

Alfonso los alimenta con pienso, pero al trabajar en un restaurante les lleva comida. "Yanis ten adición por ela, válelle todo". También los pasea y corren por la playa, pero "hai que controlar, non poden estar soltos, cando corren en plan galgos e se pican é un espectáculo, atravesan todo en segundos".