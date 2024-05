Alfonso Armada: "Leer a Cunqueiro es como un fuego artificial que te estalla en la cabeza"

El escritor y periodista Alfonso Armada (Vigo, 1958) presenta este viernes en Mondoñedo su libro, Cuaderno de viaje al País Natal, que se publicó en el año 2022 y que tiene un prólogo de Manuel Jabois. La cita es a las siete y media en el jardín de la casa museo Álvaro Cunqueiro.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

Yo nací en Vigo, pero me marché a estudiar periodismo a Madrid y ya no regresé. Pero mi familia está aquí y tengo mucho vínculo con Galicia. El Faro de Vigo me propuso hace unos años hacer el mismo viaje que hizo Álvaro Cunqueiro en 1962, de Piedrafita a Santiago, y que escribiera un libro. Pero alargué ese viaje y pasé por Noia, la Costa da Morte, A Coruña, Ferrol. Y también por A Mariña, por Mondoñedo y Viveiro, y sobre su condición de antípoda exacta de Christchurch, la principal ciudad de la isla sur de Nueva Zelanda.

¿Había estado en Mondoñedo?

Sí, muchas veces, porque tengo devoción por Cunqueiro y por Mondoñedo. El título del capítulo que dedico a Mondoñedo es 'Donde las nieblas hablan latín'. Y también tengo capítulos por otras partes de Lugo, como O Courel y Os Ancares. Y el recorrido me lleva después a Ribadavia, Ourense, Vigo, Pontevedra, Padrón y acaba en Bergondo. La idea del libro era saber qué queda del niño que fui.

¿Qué le inspira Cunqueiro?

Lo he leído mucho, es una fuente de inspiración como poeta y periodista. Entrevisté varias veces a su hermana. Cuando estuve en Mondoñedo pregunté a la gente si seguía vivo en su memoria y es verdad que la gente habla con devoción de él, pero creo que no se lee tanto como se debiera.

Pregunté en Mondoñedo si seguía vivo Cunqueiro en su memoria y la gente habla con devoción de él, pero creo que no se lee tanto como debiera

¿No?

Unos decían que es difícil, otros que no leen... Es una figura muy curiosa, un personaje mítico, a mí me parece fundamental. Leer a Cunqueiro es como un fuego artificial que te estalla en la cabeza, con una potencia deslumbrante.

Se nota la admiración que siente por él.

Sí. Cuando estuve en Mondoñedo, en el verano de 2021, robé una hortensia azul de un jardín y fui a la tumba de Cunqueiro, que no tenía ni una triste flor, y la deposité allí, solitaria.

¿Qué sensación tuvo cuando visitó Mondoñedo en el verano de 2021?

Pues al igual que me pasó en otros lugares, como Verín o Ribadavia, que son pueblos con una vida muy interesante pero que están como perdidos y abandonados del resto del país. Yo no conduzco, e ir a Mondoñedo no es fácil. Tras presentar este viernes el libro en Mondoñedo el sábado lo hago en Lugo y me dijeron que el único autobús que había era a las ocho de la tarde así que, como no vaya andando.

¿A ver si encuentra alguien que le lleve?

Sí. Veo los pueblos cada vez más abandonados, hay una fuga constante a las ciudades, del interior a la costa, como si en Galicia se estuviera estibando un barco. Toda la población se está concentrando entre A Coruña y Vigo, y el interior está quedando despoblado. Quitas los bancos, el transporte... Los jóvenes, cuando estudian, ya no vuelven, y se están perdiendo oficios. Estos lugares se están desvaneciendo.

Toda la población se está concentrando entre A Coruña y Vigo y estos lugares, como Mondoñedo, se están desvaneciendo

Es cierto, sin duda.

Y está bien que los periodistas hablemos de las cosas que ocurren en las capitales, en los centros de poder, de los actos culturales de las grandes ciudades, porque hay más actividad política. Pero hay muchas historias en carreteras secundarias y pueblos perdidos y gente que tiene cosas maravillosas que contar. Hay que sacar a la luz a esa gente que vive en Mondoñedo o en O Courel.

Se habla de que en España van a hacer falta muchos inmigrantes trabajando para poder pagar nuestras pensiones en un futuro.

Sí, se habla del envejecimiento de la población, que van a hacer falta inmigrantes, y por eso me preocupan las directrices de Europa que cada vez ponen más barreras a los inmigrantes. La salvación del interior de España y Galicia podría estar en la repoblación de estos pueblos con inmigración.

Usted ha trabajado entre otros medios en El País o el ABC, ¿cómo ve el periodismo en la actualidad?

Habría que matizar caso por caso, pero... La mentira forma parte de la historia desde el principio de los tiempos. Mentimos. En la política, en el periodismo, en el relato. La diferencia es que ahora hay un altavoz muy potente que es internet y cualquier majadero puede difundir cualquier cosa.

Internet, las redes sociales, los medios digitales...La verdad da más trabajo, la mentira es más interesante y atractiva, como las teorías de la conspiración. Internet es poderosa y fantástica, pero ha contribuido a que las mentiras se extiendan y para que los que quieren confirmar sus perjuicios lo hagan.

¿Qué podemos hacer?

Recuperar nuestras mejores prácticas, la deontología profesional. Se mezclan las opiniones con los hechos y todo son interpretaciones, y es muy peligroso. La gente mete en el mismo saco a todos.

En la política no hay un debate intelectual y las formas están perdidas, es una competición de insultos y un mal ejemplo para la ciudadanía

¿Y ayuda la clase política?

No. Solo hace falta ver los parlamentos, ya sean los nacionales o los autonómicos. No hay debates de ideas para mejorar la vida de la gente. No todo lo que dice el PP, PSOE, Vox o Sumar es bueno o malo. Hay que ir caso por caso. Hay que evitar el partidismo. Los diputados votan en bloque, no votan en conciencia y, ¿usted cree que todos piensan como dice su partido? No. Pero si alguien vota en contra es multado o expulsado. No hay un debate intelectual. Y las formas están perdidas, es una competición de insultos y un mal ejemplo para la ciudadanía cuando se debería persuadir con argumentos.