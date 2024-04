Las alfombras florales de Burela rendirán homenaje este año al mundo del mar

La asociación Burela Floral ya lleva meses trabajando en las alfombras florales de las fiestas patronales, que este año rendirán homenaje al mundo del mar. "Este ano conmemórase o centenario da cofradía, un ente moi importante no desenvolvemento de Burela, polo que queremos renderlle unha homenaxe ao seu traballo e a tamén a todo o sector do mar", explica el presidente del colectivo, Martín Lestao.

Además los diseños de este año, que vestirán las calles el 1 de junio, guardan un recuerdo especial para Gloria González Niñe, conocida en la localidad como Gloria da Corneta, fallecida a los 94 años el pasado mes de enero. "Era unha persoa moi importante na localidade, o motor do barrio do porto e de moitas actividades que se facían na vila, así que a ela vai dedicado un deseño moi característico precisamente no barrio do porto”, explicó Lestao, que animó a los vecinos "a que o busquen".

Los alfombristas ya llevan desde enero trabajando en los diseños y en las últimas semanas dejaron terminadas las plantillas a falta de algún detalle y ahora empieza todo el trabajo previo para preparar los materiales. "O día 6 empezaremos a picar o verde, para o que coma anos anteriores instalarase ese mesmo día a carpa na Praza do Concello que estará aberta os sete días da semana para quen queira colaborar", indicó Lestao, que como siempre pidió la colaboración vecinal para estas tareas previas, que es para las que menos manos encuentran.

Y es que el trabajo previo incluye no solo picar el verde y las flores sino también el cribado de la viruta para sacarle el polvo, la recogida del café o el teñido de la arena. Además salen al campo a recoger flores y también a los jardines que se las donan. "Tamén facemos un chamamento á xente a que nos done flor porque non sei a que haberá, polo de pronto coa hortensia xa non podemos contar porque non abren e ao coincidir tamén coas celebracións do Corpus nos viveiros tamén van andar con moita demanda".

Para recaudar fondos para la compra de materiales la asociación tiene instaladas huchas en varios establecimientos de la localidad.