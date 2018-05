Las alfombras de Burela cumplen 25 años

En Burela ya se respira aire de fiesta. En este primer fin de semana de las patronales, este domingo se rindió un pequeño pero emotivo homenaje a todas aquellas personas que han trabajado en los últimos años en la confección de las alfombras florales, que cumplen 25 años. Todo después del peculiar pregón que dieron el sábado los marineros jubilados, en formato de mesa redonda moderada por una alumna de segundo de bachillerato, y del concierto de Rosa Cedrón.

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, junto con el edil de turismo, Ramiro Fernández Rey, fueron los encargados, junto con los miembros de la asociación que hace posible estas alfombras cada año, de inaugurar a las 19.30 horas una muestra de fotografías que recogen el trabajo que se hizo durante los últimos 25 años. Para ello se inauguró este domingo una exposición permanente en la Praza do Concello "con fotos destes 24 anos anteriores", dijo Fernández Rey, que recalcó que "poderase empezar a visitar desde xa".

"Esto es historia, historia muy popular, construida por los vecinos de Burela desde que comienzan las alfombras florales en 1994", comentó Llano durante la inauguración, y aclaró que las fotografías estarán expuestas en la Praza do Concello "todo el mes de junio". También avanzó que su idea es "buscar un lugar vistoso para que pueda ser permanente".

Vecinos y curiosos pudieron observar, junto con los miembros de la asociación y parte del gobierno local, la calidad de las instantáneas, que quedarán de manera permanente en este lugar para que los vecinos y visitantes las puedan disfrutar.

Los próximos eventos de las fiestas son los karaokes. El infantil y juvenil será el miércoles y el sénior se organizará el jueves

Tras este acto, llegó el segundo plato. Sobre las 20.00 horas, los mismos protagonistas se desplazaron a la casa de la cultura de Burela, donde la concejala de turismo, con la colaboración de los protagonistas, presentó un vídeo relativo a la alfombra para conmemorar este 25 aniversario. "O vídeo está financiado pola Deputación Provincial de Lugo", comentó Fernández Rey antes de la sesión, a la que también acudieron numerosos vecinos de la localidad marinera, que se emocionaron durante la proyección.

DIVERSIÓN INFANTIL. Pero este homenaje a las alfombras no fue lo único destacable de las fiestas de Burela este domingo. Desde las 16.30 horas, los más pequeños pudieron disfrutar de los hinchables que se instalaron en la Praza do Concello en el Día do Neno. Desde el ayuntamiento tenían previsto trasladarlos al pabellón de los institutos en caso de lluvia, pero no fue necesario, ya que la tarde aguantó con nubes pero sin descargar agua.

Fueron numerosos los pequeños que disfrutaron de esta atracción en pleno centro de Burela, acompañados por sus padres.

El próximo plato fuerte que traen las fiestas de Burela son los karaokes. Así, el miércoles será el turno del karaoke infantil y juvenil, y el jueves, del karaoke sénior. Esta es una de las actividades que más interés despierta en la villa, ya que son muchos los que participan y acuden a este evento. El próximo fin de semana es el grande de las patronales y empezará el viernes con las actuaciones durante la verbena de La Fórmula y Marbella.