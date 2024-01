Una alfocense denuncia tres años de espera por una consulta en Neurología

Casi tres años de espera lleva Pilar Cao Expósito para una consulta de Neurología en el Hospital Público da Mariña, en Burela. Esta mujer alfocense está diagnosticada con una enfermedad llamada temblor esencial y ha empeorado durante los últimos años, por lo que, según ella, necesita con urgencia ser vista por un especialista.

La cronología del problema comienza en octubre del año 2020, cuando fue a consulta en el centro sanitario. Fue allí donde un médico especialista en Neurología le diagnosticó su enfermedad, le puso un tratamiento y le dijo que tenía revisión a los seis meses "porque había que saber si el tratamiento que me habían puesto me iba bien, porque sino había que cambiarlo, ya que había más y a cada persona le podía ir bien uno u otro", explica la afectada. Y, desde entonces, no la han llamado para esa consulta que, en teoría, tenía que haberse producido en abril de 2021.

"He ido varias veces a Atención al Paciente a poner reclamaciones, la última en diciembre", explica, "pero en los últimos tiempos he empeorado bastante". "Donde más he notado el temblor siempre ha sido en las manos y ahora, a veces, no me puedo llevar la cuchara a la boca", asegura. Incluso este lunes mismo acudió al Hospital Público da Mariña en Burela como acompañante de su marido y preguntó en admisión sobre la situación de su consulta "y lo que me dicen es que hay un retraso desde 2019". "Es un poco desesperante para mí, porque tengo 63 años, y noto como el temblor también me afecta a la voz", concluye la afectada.

Desde el Sergas aseguran que todas las reclamaciones son revisadas y que, en función de la prioridad, se adelantan las consultas si resulta necesario.