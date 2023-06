Álex Meitín entra en la historia del Ribadeo FC con el gol que vale la Copa Diputación

Un gol de Álex Meitín en los últimos compases convirtió al Ribadeo FC en campeón de la Copa Diputación para equipos de Preferente y Primera Autonómica. Antes, Xurde había adelantado al cuadro ribadense, pero el Chantada Atlético respondió con un tanto a falta de poco más de cinco minutos que parecía enviar el partido a la prórroga. "Está claro que foi un dos goles que mellor me soubo na tempada, pero non por min, senón polo equipo. Era un momento complicado porque facía pouco que marcara o Chantada e a verdade é que nos deu moito aire o 2-1 porque apenas quedaba tempo para que o rival puidese reaccionar", apuntó el protagonista.

Álex Meitín. EP

El encuentro fue muy nivelado, con una primera mitad sin goles aunque con opciones para ambos equipos y con una segunda más abierta, sobre todo en el tramo final. A Meitín no le sorprendió que el Chantada Atlético plantase mucha cara. "Levaba xa dúas finais e iso demostra que é un equipo que se lle da ben e toma moi en serio esta competición. O noso adestrador, Dani Moirón, xa nos avisara de que ía ser un rival moi complicado porque do medio cara adiante ten xogadores de moita calidade e porque ademais tiña moitísima afección detrás neste encontro e así foi", aseguró.

Meitín se pasó los cuatro primeros meses lesionado y aún así acabó la temporada como máximo goleador del Ribadeo FC con 14 goles entre la Liga y la Copa. "A nivel individual foi unha tempada bastante boa, pero paseino mal por estar catro meses sen poder axudarlle ao equipo", asegura el jugador, ya que además su lesión coincidió con una de las peores rachas del equipo. "Foi unha tempada un tanto rara, tivemos xeiras negativas e outras moi positivas, empezamos mal, pero despois houbo un momento que parecía que podiamos engancharnos aos equipos de arriba, pero volvimos a ter un freazo. Ao final acabamos bastante ben", señaló.

El título de la Copa Diputación pone en valor una temporada del Ribadeo que había tenido muchas dudas. Según Meitín este triunfo sirve para acabar el ejercicio "con moi boas sensacións", ya que "é verdade que na Liga fomos décimos, pero quedamos moi preto do quinto clasificado".

FUTURO. El jugador xovense ha sido uno de los más destacados en el ataque del Ribadeo y para el equipo sería muy positiva su continuidad, aunque Meitín cree que todavía no es el momento de abordar la cuestión. "Este final de tempada está moi recente e agora o que hai que facer é desfrutar do acadado. Tamén quero desconectar un pouco do fútbol e despois xa pensaremos que facer", dijo.

Dani Moirón, entrenador del Ribadeo FC, cree que los últimos meses de la temporada han servido para cambiar considerablemente la nota del curso. "Penso que este título da Copa Deputación fai que a tempada sexa moi boa despois de acabar a Liga tamén cunha boa xeira", aseguró el preparador del equipo mariñano.

Pese a que todavía no está cerrada la continuidad de Moirón en el club ribadense para la próxima temporada, el técnico asegura que se reunirá con la directiva en los próximos días y cree que hay buena predisposición por ambas partes para que se prolongue la relación contractual.