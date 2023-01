Las alertas vuelven con rachas de viento de más de 145 por hora en Viveiro

La borrasca que ha vuelto a activar este sábado alertas en varias zonas de Galicia ha dejado ya ráfagas de viento que en el caso de Viveiro han llegado a superar los 140 kilómetros por hora, con 145,4 en Penedo do Galo. También han sido intensas las lluvias, hasta el punto de que en el sur de la provincia de A Coruña se han llegado a acumular casi 80 litros por metro cuadrado en poco más de doce horas, atendiendo a la información recabada por las estaciones de Meteogalicia.

El litoral gallego está este sábado en aviso naranja por fenómenos costeros, al tiempo que está anunciada para la noche una alerta amarilla en parte de Pontevedra y de Ourense por precipitaciones.

Bos días! Chuvia e vento para as vindeiras horas, con avisos de nivel amarelo en terra e de nivel laranxa no mar, xa que as ondas quedarán por riba dos 5 metros a partir desta tarde en todo o litoral galego 🌊.@112Galicia

