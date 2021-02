Alerta por el desprendimiento de chapas en el PAI de Lourenzá

El PP de Lourenzá ha vuelto a criticar la caída de parte del revestimiento lateral de la Casa da Xuventude y Punto de Atención á Infancia de la localidad, alertando al gobierno local para que actúe, una vez que una de las chapas acabó recientemente en la calle.

El portavoz popular, Javier Rodríguez, pide como medida preventiva "a retirada inmediata dos paneis que quedan revestindo o edificio municipal tralo recente desprendemento dunha das chapas do lateral que rematou por caer na beirarrúa, un problema que se repite periodicamente". Rodríguez señala que lo prioritario es "garantir a seguridade dos veciños, peóns que circulen pola zona e usuarios do PAI, mentres non se chegue a realizar a obra de mellora que tanto tempo leva anunciando o goberno local".

También critica "a actitude totalmente pasiva do goberno local ante este asunto porque levamos dous anos advertindo do perigo. Incluso no pleno de setembro do ano pasado preguntamos de novo ao equipo de goberno se agardaban a que houbese danos a terceiros para arranxar este problema; pero a alcaldesa escusouse dicindo que se se quitaban as chapas, se producirían filtracións de auga. A realidade é que se producen filtracións igualmente debido á falta de paneis e ao estado lamentable dos que quedan no lateral do edificio. Aínda así, dende o goberno local non actuaron para evitar posibles riscos ás persoas".

Rodríguez explica que "os desprendementos se producen cando fai moito vento, sendo necesario retirar os elementos que supoñen un perigo para as persoas porque o lugar onde caeu a chapa este martes é moi concorrido polos pais e nais que levan e recollen aos seus fillos. Houbo sorte de que non causou danos materiais nin persoais. É unha irresponsabilidade do goberno local non ter actuado con máis rapidez para solucionalo".