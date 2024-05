Alejandro Pernas: "Tenía ganas de que llegase ese día y lo disfruté mucho"

Alejandro Pernas Vázquez nació en A Coruña, en 1991, pero se crio en Burela, donde sus padres vinieron hace 34 años. Es maquinista de Renfe de alta velocidad y condujo el primer tren Avril que hizo el recorrido entre Madrid y A Coruña este pasado martes.

Lo puedo considerar medio burelés, ¿no?

Sí, nací en A Coruña, pero me crie en Burela y pasé aquí toda mi vida hasta que me marché a estudiar fuera. Aquí estudié en el colegio El Pilar, de Foz, y el bachillerato lo hice en el IES Perdouro, donde también hice un ciclo superior de electrónica.

¿Cuándo se fue a estudiar fuera?

En el 2013, a Madrid, para empezar con la aventura ferroviaria.

¿Por qué eligió esta profesión?

Es vocacional total. Desde pequeño me apasionaba el mundo de los trenes, me llamaba la atención, pero como era un mundo muy cerrado no sabía cómo meterme en él.

¿Y cómo lo hizo?

Es que en Renfe, desde mediados de los años 80, era una empresa donde era muy difícil entrar. Hoy en día es distinto, porque están rejuveneciendo la plantilla, y es más fácil. Aprobé la oposición en Renfe en 2015 y empecé a trabajar en 2016, primero en mercancías en Barcelona y desde el 2019 en A Coruña en alta velocidad.

¿Cómo es ser maquinista de trenes de alta velocidad?

Para ejercer esta profesión tienes que estar habilitado tanto para conducir un tipo de tren y como para las vías por las que va a circular. Por ponerte un ejemplo, yo no podría coger un Feve para ir de Viveiro a Burela. Yo estoy habilitado para conducir trenes de alta velocidad en el corredor norte.

¿Cómo fue su primer viaje del tren Avril entre Madrid y A Coruña?

Pues hice el camino entero y ya te puedes imaginar. Fue muy emocionante. Tenía ganas de que llegara ese día y lo disfruté muchísimo. Además de la satisfacción de conducir un vehículo nuevo, también porque llegaba a mi ciudad, a mi estación y es como cerrar un círculo de haber conseguido el sueño que tenía de pequeño.

¿Con cuánta antelación supo que iba a llevar el Avril de Madrid a A Coruña por primera vez?

Con poca antelación, diría que con quince días.

¿Y qué sintió cuando se lo comunicaron?

Me sentí muy afortunado. Somos muchos maquinistas y le podía haber tocado a cualquiera, pero para mí fue especial por ser el primer viaje a mi ciudad.

¿Había mucha expectación?

Sí, había muchos medios, mucha gente que se acercó a la estación de A Coruña, y también estaban mis compañeros y mi madre, y me quedé con la sensación esa de decir, lo que conseguido. También, a medida que nos acercábamos a destino, en las estaciones más cercanas a la llegada, había gente viéndonos pasar, sacando fotos.

¿Es muy distinto conducir un Alvia a un Avril?

Las vías por las que circulamos son las mismas, y haber una cierta estandarización entre vehículos, la conducción es muy similar. Es algo parecido al proceso de cambiar de modelo de coche. Cambia el vehículo, pero la conducción es exactamente igual.

¿A qué velocidad puede circular este nuevo tren Avril?

El Avril está habilitado para ir a 330 kilómetros por hora con viajeros e incluso para poder ir a esa velocidad, en las pruebas, llegó a coger 363, pero con el sistema de seguridad que tenemos el tope son los 300 kilómetros por hora.

¿Y cómo es la sensación de conducir a esa velocidad?

Como yo llevo todos estos años haciéndolo, para mí esa sensación de velocidad no es tanta como para una persona que se monta por primera vez en un tren de estas características.

¿De dónde le viene esta pasión?

Quizá me vino por mi abuelo. Nosotros vivíamos aquí, en Burela, pero los fines de semana íbamos a A Coruña. Y el ocio que teníamos los sábados, después de comer, era ir a la estación de A Coruña, a San Cristóbal, con mi abuelo, e íbamos tanto mi hermano como yo, a mirar entrar y salir los trenes.

Me imagino que al hacer ese primer viaje entre Madrid y A Coruña con Avril se acordó de él, ¿no?

Sí, me acordé mucho tanto de él como de mi padre, ambos ya fallecidos. También a mi madre, que gracias a su esfuerzo y dedicación me brindó la oportunidad de hacer el curso, que significa un desembolso económico grande. Quería agradecerles a todos ellos que han hecho posible cumplir mi sueño, trabajar en lo que me apasiona.

Su hermano, ¿ha seguido sus pasos?

Sí, lo está haciendo. Ahora se encuentra al principio del proceso, estudiando para ser maquinista y en un futuro entrar en Renfe. Desde aquí le mando todo mi apoyo y mis ánimos.