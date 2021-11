Alejandro Ramos: "Se se lles dá voz aos máis novos teñen ideas fascinantes"

A SÚA experiencia laboral co tecido asociativo levou ao burelés Alejandro Ramos a apostar pola posta en marcha de Branque, unha asociación con actuacións en distintos niveis que agora traballa con Burela e Viveiro para axudalas a converterse en Cidades Amigas da Infancia.

Como xorde Branque?

Dende que acabei Pedagoxía traballei sempre no ámbito social relacionado coas asociacións, ademais de no centro San Aníbal de Burela, e tiña a ‘pelusilla’ de facer un colectivo no que poñer en práctica aquilo que fun aprendendo. Empecei coa burocracia no confinamento e hai un ano que está funcionando. A sede social está en Oviedo porque foi onde estudei e onde tiña contactos, pero traballamos tamén na Mariña.

En que labor está enfocado?

Actuamos en varios eidos: no educativo dando obradoiros en colexios e institutos de distinto tipo; en dinamización comunitaria levando a cabo actividades nos barrios; organizando actos culturais accesibles para todos como presentacións de libros ou teatro, e tamén traballamos con persoas maiores para favorecer o envellecemento activo. Temos un ámbito de actuación amplo e aberto a toda a xente que queira participar.

Como teñen enfocado o traballo que están facendo agora en Burela e Viveiro?

Está dentro do ámbito educativo e fomentamos que sexan grupos totalmente participativos con dinámicas lúdicas e cooperativas creando ambientes nos que os participantes se sintan seguros.

Que labor desenvolveron ata o momento?

Tivemos reunións nos institutos Monte Castelo e Perdouro de Burela e no María Sarmiento de Viveiro para o alumnado de 3º e 4º de Eso. Os programas participativos enmarcados en Cidades Amigas da Infancia están abertos a rapaces de 12 a 18 anos, pero focalizamos os obradoiros nesa franxa de idade porque nos parece a máis axeitada, pero están abertos a todos.

Como está sendo a resposta?

A verdade é que está sendo positiva. Normalmente neste tipo de proxectos, que son novos, non acostuma a haber xente que se apunte pero aquí, non sei se inflúe que eu son de aquí e fomente a confianza, en Burela temos cerca de 40 persoas inscritas e en Viveiro algunha menos, pero tamén fomos só a un instituto.

As novas xeracións están concienciadas coa igualdade, o medio ambiente e o feminismo

Que lles parece aos máis novos poder participar na vida dos seus pobos?

Gústalles e ao mesmo tempo sorpréndense de que ideas que eles aporten poidan saír adiante. Estar na rede de Cidades Amigas da Infancia é darlles un altavoz e un protagonismo aos rapaces na vida do pobo que ten unha función de cremento máximo para eles. Ademais poden viaxar a nivel nacional e internacional para coñecer os rapaces da rede doutros lugares. Para Burela e Viveiro tamén é unha oportunidade de crecemento darlle voz aos máis novos.

Xa lle comentaron algunha idea?

Algunha cousa xa comentaron e teño que dicir que algunhas ideas son boas. En liñas xerais nótase que é unha xeración máis concienciada en igualdade, feminismo e medio ambiente e teñen ideas vinculadas a estes ámbitos. Tamén se decantan por espazos e actividades que favorezan a inclusión e a diversidade.

Que hai de certo en que aos novos non lles interesa a política?

É fácil dicir que á xuventude non lle interesa porque non os escoitamos. Se se lles pon voz teñen ideas fascinantes e enfocadas dende un punto de vista totalmente diferente. É importante darlle voz a toda a creatividade e imaxinación que teñen.