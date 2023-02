La alegría volvió a las calles mariñanas por carnaval

Parecía que la lluvia iba a estropear el Martes de Carnaval en A Mariña, pero no. Al final, los desfiles de Viveiro, Ribadeo y San Cibrao sortearon el agua y salieron a la calle para celebrar el día grande de estas fiestas como se merece, con una pasarela de los mejores disfraces. Vistosos, coloridos, ingeniosos, originales, clásicos, atrevidos, imaginativos, con música, con coreografías, de fantasía, luminosos, reivindicativos, especiales... son muchos y muy variados los calificativos que podrían definir las propuestas que se vieron ayer desfilando. En Viveiro se dieron cita unos 600 participantes llegados desde distintos puntos de A Mariña y de Ortegal. La espectacularidad fue la tónica en algunas de las propuestas, así como el colorido, el ingenio y, como no, el humor. Tampoco se escapó la reivindicación de la autovía.

Los premios otorgados por el jurado recayeron en la categoría infantil en Aladdín y la Lámpara Mágica y Hombre Araña, en individual; Pulpos Marinos y Pacifistas da Farándula, en parejas; y Cartoons y Los Lacasitos Band, Bichos, Sincronizada Plaza Team y Bajo el Mar, Fantasía Estrella, en grupos. Ya en adultos los premios en categoría individual fueron para Animadora, O Galo de Pasta Gallo con Gripe Aviar y Breijo; y en parejas para Tómbola y Miliki- Rita Irasema. Los cuatro grupos ganadores fueron Tarambainas, Evolución Cartas Porker, Garda Real Inglesa y Luigi e Mario a todo Gas; y en comparsas Sin Xeito, El Tiempo es Oro y A Fachenda da Parroquia. Las dos mejores carrozas fueron Los Infieles y Os Rafikiteiros. También hubo tres premios especiales. Así, Tirolirili se llevó el del humor; Foron Tempos, el de la originalidad, y Os Bichiños, el especial del jurado.

Al terminar el desfile, la alcaldesa, María Loureiro, mostró su satisfacción por la marcha del desfile y agradeció a todos los participantes su asistencia.

Ribadeo

En Ribadeo no faltaron las comparsas locales Aturuxo y a Choca, así como La Folixa de Vegadeo, Ruxe Ruxe de Foz y agrupaciones de Barreiros, Tapia o Castropol. Desde la avenida Rosalía de Castro hasta el consistorio, recorrieron las principales calles de la villa varias mascaritas a cual más original e ingeniosa, carrozas musicales y propuestas que se llevaron más de una expresión de asombro de los asistentes que se congregaron a lo largo del recorrido. También hasta aquí llegó el socavón de la N-642. Al finalizar, frente al consistorio, hicieron una pequeña exhibición para que el jurado tomara buena nota para emitir su veredicto.

El primer premio en la categoría de charangas fue para A Folixa, de Vegadeo; el segundo para A Choca de Ribadeo y el tercero para Ruxe, Ruxe de Vilaronte (Foz). Las tres carrozas premiadas fueron Grupo Campillín, Coco Loco y Las Chicas de Rocas y los grupos de adultos destacados fueron Vaia Fochanca y Circus Os de Barres. En parejas adultos se llevaron premio Sol e Lúa, Influencers do Corral y Pájaro Carpintero y en individuales, también de adultos, De Colección, Colleiteiro y Mutante del Mar. En infantiles los grupos premiados fueron Loro Party y Río; en parejas, La Mejor Sinfonía y Naruto, y en individuales A Vendima, El Salón de mi Casa y Chica Golosina. El premio honorífico a la mejor mascarita fue para Saritísima do Horto.

San Cibrao

En San Cibrao también pudieron verse muestras de ingenio y habilidad. Unas 150 personas de todas las edades distribuidas en una treintena de inscritos participaron en el desfile amenizado por una charanga. Pudieron verse desde un grupo numeroso de golosinas varias, hasta personajes circenses y pequeños simulando La Máscara. Todos se dieron cita al finalizar en la entrega de premios que estuvo amenizada con una actuación musical.

Las propuestas que se llevaron premio fueron en la categoría individual, Piloto y Gótica en infantil y Vendedor Ambulante, en adultos. En parejas se entregaron dos premios en infantil a Loritos y Abracadabra. En grupos se llevaron los tres premios de infantil Abuelito Dime Tu, Una Boda con mucha Pluma y Héroes y Villanos; y en adultos fueron para Aqueloutros, Dinogancho y Floriño de Millo. También recibió premio el grupo juvenil Equipo K.A. Finalmente en comparsas los galardones fueron para Sen Tempo non Era, Circus Sanci y As Costureiras do 23, en infantil; y Candi Blas y Eche o que Hai, en adultos.