Alegato a la "verdadera amistad"

UN día sencillamente emocionante. Eso fue este sábado para Pedro Burgo Rañón, ‘Pedro Foguete’, que recibió un homenaje en el que se reunieron más de 80 personas en el restaurante Náutico de Ribadeo para reconocerle toda una vida dedicada a la hostelería en Casa Foguete de Vilaframil.

Muchos amigos, por eso Pedro quiso hacer en su discurso un alegato a la amistad que acabó diciendo que "la amistad es simplemente amar, gracias por vuestra verdadera amistad". Fue un discurso el de Pedro lleno de agradecimiento, chispeante en algunos momentos y con algún recuerdo vago de los días difíciles que vivió debido a la enfermedad. Nada más empezar dejó su sentir al afirmar que "rara vez la vida está a la altura de lo que deseamos, pero en estos momentos se asemeja mucho. Me conformaría con más días como este".

Hizo referencia a algunas personas concretas y a su familia, a la que calificó de "maravillosa", pero sobre todo habló de amistad, por eso quiso acabar con una frase en tono de humor que le dijo un amigo: "Si necesitáis algo, no me conocéis de nada". Hasta Ribadeo se acercó gente de distintos puntos que no quiso perderse este homenaje y personas que Pedro no veía desde hacía tiempo, por lo que fueron toda una sorpresa para el homenajeado, que no dudó en reconocer que el acto le había generado cierto estrés, ahora ya superado.

Como recuerdo de un día tan especial, Pedro recibió un cuadro con las últimas entrevistas que concedió en prensa debido a este homenaje y otro en el que se le ve con unos amigos en su juventud, una figura del faro de Illa Pancha en cerámica de Sargadelos y una placa.

Además, desde Madrid un amigo le trajo un libro dedicado por Lucio Blázquez, de Casa Lucio de la capital, que también lleva toda una vida dedicado a la hostelería en esa ciudad.