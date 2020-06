La multinacional estadounidense Alcoa considera que los problemas de la planta de Aluminio de San Cibrao, sobre la que pesa el despido de 534 trabajadores, "tienen una naturaleza permanente y no se van a revertir". Considera que las proyecciones para los próximos años no cambiarán esta situación por lo que considera que una venta de la planta no es factible "ya que la producción no es sostenible". Según apuntaron desde la empresa, tras la celebración de manera telemática este martes de la mesa multilateral, la planta tiene un nivel de pérdidas insostenible derivado de "dos problemas estructurales", el alto coste de la energía en España y la sobrecapacidad global de aluminio, "lo que hace necesario tomar medidas urgentes para frenar el alto nivel de pérdidas".

En este sentido, la empresa sigue manteniendo que el proceso informal de consultas iniciado con los representantes de los trabajadores es "el marco apropiado" para discutir el futuro de la Aluminio e insiste en que quiere hacer un "progreso significativo" en este marco antes de iniciar un periodo de consultas formal, "ya que no se ha tomado ninguna decisión y no se tomará hasta que concluyan las consultas".

"Alcoa dice que cualquier marco del que disponga no le sirve y tampoco entra a valorar una posible venta"

Sin embargo, los representantes de los trabajadores ven en la actitud de la empresa un problema y no parte de la solución. "Alcoa dice que cualquier marco del que disponga no le sirve y tampoco entra a valorar una posible venta", explicó el presidente del comité, José Antonio Zan, al salir de la reunión. En contraposición hace una valoración más positiva de las propuestas de la Xunta y del Gobierno central asegurando que apuestan por mantener la producción de aluminio en A Mariña: "Si cumplen con lo que están diciendo, estamos seguros de que podemos ser salvados".

A este respecto, Zan detalló algunas propuestas abordadas en la mesa y relacionadas con el marco energético, caballo de batalla en esta crisis. Así, explicó que la Xunta estaría dispuesta a apoyar una PPA (Power Purchase Agreement), es decir, un acuerdo de compraventa de energía renovable a largo plazo a un precio prefijado. "Esta solución solo nos serviría dentro de dos o tres años, porque por el momento no hay suficiente energía renovable para abastecer a la planta, por eso necesitamos un acuerdo energético estable para el precio ahora mismo que nos permita darle viabilidad a la planta hasta llegar a ese momento y el Gobierno dice que estará en las próximas semanas", aseguró.

O proceso que temos diante é difícil e doloroso se non somos capaces de abordar esta situación con altura de miras

Según avanzaron los representantes de los trabajadores, que este miércoles por la mañana vuelven a reunirse con la empresa en el marco del periodo informal de consultas abierto, se convocarán más mesas multilaterales, "aunque habrá que ver que formato utilizamos porque si Alcoa no es parte de la solución, tendremos que arreglarlo nosotros", dijo Zan, que insistió en que "la única salida que tenemos como fábrica y como trabajadores es la lucha" y así seguirán hasta encontrar una solución.

Tras la celebración de esta mesa también se pronunció el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, apelando a la unidad para sortear la crisis: "Estamos nun momento complexo, nun momento de unificar actuacións, porque o proceso que temos diante é difícil e doloroso se non somos capaces de abordar esta situación con altura de miras. A experiencia do que está pasando en Alu Ibérica demostra os erros cometidos".