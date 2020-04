Alcoa no reducirá el mantenimiento y enmarca parar cubas en un plan global

La multinacional Alcoa subrayó ayer que en la planta de aluminio de San Cibrao continuarán las labores de mantenimiento habituales y que la parada de rebrascaje prevista en las cubas de Electrolisis se enmarca en un programa global de la compañía que afecta a otras fábricas. Según las precisiones hechas ayer desde la empresa, la estrategia global de la firma para estos momentos de incertidumbre derivados de la crisis generada por el Covid-19 contempla la supresión del mantenimiento extraordinario que se hace en las plantas, "sin embargo en San Cibrao no se llevará a cabo ninguna medida de reducción del mantenimiento".

En este sentido, también precisaron que en la planta mariñana se efectuará algún mantenimiento extraordinario, como el del horno de homogeneización. Con respecto a la parada de rebrascaje, es decir, mantener paradas las cubas que llegan al final de su vida útil, desde Alcoa matizaron que es una medida que forma parte del programa global de la compañía para recuperar efectivo y paliar la situación actual. "Es una medida temporal», indicaron, «es un esfuerzo global y se hace de la forma menos lesiva para la planta".

Alcoa sostiene que la industria del aluminio está sufriendo esta crisis con una bajada de los precios de una 20% en lo que va de año y también con una caída de la demanda.

Por su parte el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, avanzó ayer que este jueves mantendrán un encuentro con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para trasladarle sus demandas después de que la empresa anunciara la semana pasada su decisión de dejar paradas las cubas. "Ahora mismo ya tenemos 37 cubas paradas, por lo que si seguimos así en cuatro o cinco años ya no habría cubas", explicó Zan, que subraya que a pesar de que la empresa insiste en que se trata de una medida temporal "no nos dicen hasta cuando se va a aplicar, por lo que no nos ofrece garantías". Zan volvió a defender el carácter esencial de la factoría e insistió en que si se quiere un planeta libre de plástico es necesario apostar por el aluminio, "que se recicla en un 99,9%". Para el presidente del comité, la solución a los problemas que atraviesa la factoría sería que el Gobierno central "entrara en la empresa, haciéndose con parte del capital". "Eso significaría una buena viabilidad para nosotros y para el resto de la empresa electrointensiva porque le daría estabilidad, sabrían de primera mano lo que significa el coste energético y se asegurarían de tener más controlada a la industria esencial".

POLÍTICA. La presidenta del PP en Lugo, Elena Candia, junto al diputado en el Congreso, Jaime de Olano; el senador José Manuel Barreiro; y los alcaldes de Xove y Cervo, Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares, trasladaron ayer al comité de empresa el apoyo de los populares a las demandas de los trabajadores. En este sentido, denuncian que el Gobierno "leva practicamente dous anos dándolle esquinazo á única planta de aluminio primario de España" y anunciaron que trasladarán las demandas del comité en el próximo pleno de la Diputación.

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE, Patricia Otero censuró la falta de compromiso del PP y de la Xunta con Alcoa y defendió que en estos momentos la Xunta debe "implicarse na viabilidade de Alcoa establecendo un diálogo directo coa dirección da empresa e implantando axudas, se foran precisas, para o mantemento dos postos de traballo".

Las plantillas siguen esperando una comunicación

Los trabajadores de las empresas auxiliares de Alcoa a las que la multinacional comunicó el fin de sus trabajos el próximo viernes siguen pendientes de las comunicaciones de sus direcciones. Desde la Plataforma Coordinadora de Traballadores de Auxiliares apuntan a que están pendientes de mantener una reunión con el comité de empresa de Alcoa, después de que ayer se reunieran con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón y la diputada Olalla Rodil.

Pontón reclama medidas

Pontón reclamó a la Xunta y al Gobierno central "que impidan que medio cento de traballadores e traballadoras de empresas auxiliares queden sen emprego". "Deben reclamar a Alcoa que non leve adiante a paralización das cubas, que permita á factoría estar a punto no momento de reactivar a actividade", dijo.

Una decisión de riesgo

La nacionalista alerta de que esta decisión puede suponer «un primeiro paso» para el "desmantelamento progresivo" de la fábrica.