Alcoa reconoce que la situación de la planta de San Cibrao es "crítica"

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha informado de que el presidente de la multinacional en España, Álvaro Dorado, ha reconocido en una reunión telemática que mantuvo este jueves con los representantes de los trabajadores que la situación de la fábrica mariñana es "crítica" en estos momentos, a causa de los "problemas estructurales en el marco energético y la sobrecapacidad de la planta".

El presidente de Alcoa España explicó que esos problemas "no se han solucionado" e incluso se "han visto agravados por los bajos precios del aluminio en el mercado y la baja demanda del producto".



En cuanto a la decisión de no realizar el proceso de rebrascaje de las cubas, que consiste en la reparación de aquellas unidades que han llegado al final de su vida útil, Alcoa defiende que "las medidas adoptadas en las plantas a nivel global" son debidas "a la necesidad de paliar el impacto de la crisis" provocada por la "pandemia del Covid-19", explica el comité en un comunicado, "manteniendo la liquidez".



De hecho, la multinacional calcula que las pérdidas llegarán a los "50 millones de dólares por planta en el ejercicio de este año".



"Ni siquiera el compromiso de la Xunta de apoyar la inversión del gas, con un 30% del coste total", precisa el comité, lo que supondría un ahorro muy superior "a la medida anunciada" por la dirección de Alcoa, ha conseguido que la multinacional haya dado marcha atrás en su decisión, que afecta directamente a los empleados de las auxiliares que se ocupaban de ese trabajo.



"Además, Alcoa reitera la falta de compromiso del Gobierno para dar solución al problema estructural del marco energético", precisa el comité, porque "con el estatuto electrointensivo, tal y como lo ha presentado", el precio neto del MW/hora no bajaría de 47 euros. Un precio que "hace que la producción de aluminio primario en nuestra planta sea inviable", añade.



Por ello, el órgano de representación de los trabajadores opina que tanto el Gobierno como Alcoa le han vuelto a dar la espalda a la fábrica de San Ciprián y acusa a la multinacional de "falta de compromiso" con los propios empleados de la factoría, tanto con los de plantilla, como con los temporales y con los de empresas auxiliares.



En cuanto al Gobierno, opina que "demuestra su desprecio hacia la industria al no tomar ninguna medida que regule el precio de la energía".



El comité ha solicitado una reunión de la Mesa Multilateral de Alcoa y pedirá un encuentro con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para que, "dada la falta de lealtad" de la empresa con los trabajadores y con la comarca de A Mariña, vincule "la ayuda del 30% a la inversión del gas al mantenimiento de la actividad productiva y el rebrascaje de cubas".