Alcoa rechaza modificar su oferta final y la plantilla decidirá en referéndum

La propuesta que presentó Alcoa a los representantes de los trabajadores de San Cibrao para actualizar el acuerdo en Aluminio "es final y no hay margen de negociación" por parte de la empresa, según indicó la multinacional frente a la intención del comité de obtener mayores garantías para la planta de Alúmina y para las empresas auxiliares.

La plantilla está convocada a una asamblea este lunes 30 a las once de la mañana y decidirá si acepta o no las condiciones de Alcoa en un referéndum el martes 31 y el viernes 3 de febrero.

La empresa asume el sobrecoste de las inversiones pero propone dilatar el rearranque de la fábrica, que no estaría completo hasta octubre de 2025 y mantendría un nivel de producción mínimo del 75% hasta final de 2026. Hasta esta misma fecha se compromete a no realizar ningún Erte ni Ere en esta planta y pide al comité que mantenga la paz social. También ofrece una prima de dos millones de euros, a razón de unos mil euros para cada trabajador en 2023 y 2024 en bonos para canjear en el comercio de la comarca.

"La propuesta mejora el acuerdo para el reinicio de la producción de aluminio, dando protección adicional a los trabajadores y proporcionando un nivel de inversión mayor que en el acuerdo actual", trasladó Alcoa tras la reunión telemática celebrada este viernes por la tarde con el comité de San Cibrao, la Xunta y el Gobierno.

El presidente del comité, José Antonio Zan, lamentó que "Alcoa no se ha movido de su propuesta final, no entra ni a hablar de ella. Le hemos pedido que valore introducir a la planta de Alúmina y a empresas exteriores, transportes y suministros pero no ha entrado a ampliar sus plazos".

Añadió que Xunta y Gobierno se comprometen a "hacer un seguimiento del acuerdo", que el "abogado del Estado ve legal".

Zan anima a los trabajadores a asistir a la asamblea, donde "cada sindicato se posicionará" sobre la propuesta de Alcoa para informar a los trabajadores y que estos expresen su parecer en las votaciones, que el día 31 serán de diez de la mañana a cuatro de la tarde y de nueve a doce de la noche, y el día 3 de diez de la mañana a cuatro de la tarde.