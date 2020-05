El presidente de Alcoa se reunirá este mediodía en Lugo con los representantes de los trabajadores de la factoría de San Cibrao y podría comunicarles la intención de cerrar la planta de Aluminio debido a las cuantiosas pérdidas acumuladas desde principios de año por el bajo precio del metal en los mercados internacionales y la falta de un estatuto energético que rebaje la factura eléctrica. La noticia, que recogía a última hora de este miércoles la Cadena Ser, supondría el despido de unos 500 trabajadores y otros muchos de las firmas auxiliares aunque el presidente del comité de Alcoa, José Antonio Zan, en contacto con la empresa, dijo desconocer de dónde salía la noticia.

Distintas fuentes políticas y de los trabajadores asumen que el movimiento es grave para San Cibrao por cuanto una hora antes de la reunión de este jueves en Los Robles, en Lugo, está citado en Madrid el comité europeo de Alcoa, al que se le comunican previamente estrategias de calado. Desde la plantilla también trataron este miércoles de indagar si el Ministerio de Industria estaba al tanto de este movimiento, sin resultado. Hubo reuniones con políticos locales pero a última hora de este miércoles atribuían la información a ulteriores intenciones de Alcoa de vender la planta —en la parte de Alúmina tiene socios australianos y de momento no se tocaría—, o a una posición de máximos de cara a una negociación urgente.

Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares consideran que la planta llegó a una situación límite

Desde hace semanas los rumores apuntan al apagado de 232 cubas de la serie B de Electrolisis (32 ya se desactivaron hace tiempo), manteniendo las otras 264 de la serie A con lo cual se reduciría a la mitad la producción y serían despedidos más de 200 trabajadores, además de otros tantos o más de las firmas auxiliares. La tensión en la plantilla es máxima, no ya por un cierre que supondría una debacle para la fábrica, los trabajadores y la provincia de Lugo, sino incluso por la posibilidad de un Erte o reducción de plantilla cuyas condiciones serían difíciles de igualar con las negociadas hace meses en Avilés y A Coruña.

Los alcaldes de Xove, Demetrio Salgueiro, y Cervo, Alfonso Villares, insistían a primera hora de la tarde de este miércoles en la necesidad de una tarifa eléctrica competitiva y que asegure su viabilidad futura. "Chegamos xa moi lonxe nesta situación", aseguró Villares, "é un escenario demasiado grave e urxe que quen ten a solución, que é o Goberno central, o faga xa". "A preocupación é máxima, porque estamos na fase final e o Goberno central segue sen aprobar o estatuto da empresa electrointensiva", decía Salgueiro.

Para Villares lo principal es la tarifa eléctrica para que la industria del aluminio siga funcionando, "sexa con Alcoa ou con calquera outra empresa, iso é indiferente". "É unha sorte para a comarca contar con esta industria e non podemos deixar que se vaia porque senón non volverá; é o Estado o que ten as competencias en materia eléctrica para darlle unha solución", dijo y apeló a los dirigentes del PSOE en la comarca para que se hagan oír en Madrid, "porque o discurso que defendemos agora é o mesmo que tiñan o PSOE e o BNG en 2012". "É o único discurso válido e se mañá está o PP eu direille o mesmo", subrayó. Sobre la reunión de este jueves, el regidor xovense espera que las medidas "non sexan moi drásticas".

La preocupación de los alcaldes socialistas, conscientes de que el futuro económico de la comarca depende de la producción de aluminio, también era este miércoles patente "porque o aluminio é unha materia prima fundamental que hai que seguir producindo" y hasta ahora una actividad esencial durante la crisis sanitaria.

Regidores del PSOE piden implicación a la Xunta y estatuto

Consciente del batacazo que supondría para la comarca y miles de familias, el alcalde socialista de Foz, Fran Cajoto, abogó por sacar adelante el estatuto de industrias electrointensivas y pidió "responsabilidade" a la Xunta "porque ten as compentencias en industria e ten que facer os seus deberes", algo en lo que coincidió la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, quien llamó a "trabajar todos unidos con el objetivo común de que la factoría no cierre".



Loureiro reconoce que es el Gobierno central el que tiene las competencias en energía y debe dar solución a Alcoa pero reclama, como también lo hace su correligionario de Burela, Alfredo Llano, una respuesta común de Gobierno y Xunta para defender los puestos de trabajo.