Alcoa mantiene el texto entregado a los sindicatos y les da de plazo hasta día 7

Alcoa mantiene el texto del acta de finalización de las negociaciones, que entregó este miércoles a los sindicatos, a los que les ha dado de plazo hasta el domingo para dar su aprobación, han indicado este jueves a Efe fuentes cercanas a las negociaciones. El documento cuenta con el respaldo de casi todas las partes, incluidos los abogados de CCOO a nivel estatal, aunque sigue sin el beneplácito del comité de empresa de Avilés.

El documento, fundamental para que la sede de Alcoa en Estados Unidos dé luz verde al proceso de venta de las plantas de la compañía en A Coruña y Avilés, constituye un acta de finalización del proceso que redacta la comisión negociadora del expediente de despido colectivo y la comisión de seguimiento.

Las mismas fuentes explican que no descartan que si los sindicatos no aceptan el texto y no se vuelve a ampliar el plazo más allá de este domingo -algo que podría abordarse en la reunión de esta tarde- el ERE se podría ejecutar el próximo lunes.

En la reunión mantenida ayer en un hotel de Madrid, los sindicatos presentaron a la multinacional un texto alternativo -que incluía modificaciones en la subrogación del personal- que fue rechazado por la compañía, según las fuentes consultadas, que agregan que el documento de Alcoa incluye cuatro cláusulas y un relato de los hechos acontecidos durante todo este proceso.

En este sentido, se hace referencia a que las partes reconocen que Alcoa ha seguido el proceso de venta de ambas plantas según lo acordado -un punto en el que los sindicatos han trasladado sus matizaciones-, que se ha pospuesto hasta agosto la ejecución del despido colectivo, que el apoyo financiero de Parter es una condición suspensiva o que antes del 7 de julio se tiene que suscribir el contrato de compraventa.

Además, el texto recoge que el próximo 1 de agosto se informará del proceso de venta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El documento señala que si el 31 de julio el fondo suizo Parter -al que se le han exigido más garantías de liquidez para formalizar la compraventa de ambas plantas- cuenta con el apoyo financiero exigido no se procederá al Ere, mientras que en el caso contrario el despido se ejecutará a partir del 1 de agosto. Desde el Ministerio de Trabajo se ha trasladado que el texto es asumible para los sindicatos ya que no introduce obligaciones distintas a las que se acordaron el 15 de enero.

Fuentes de Alcoa indican que las dificultades para la ratificación responden a que todo el mundo quiere salvaguardar su posición y consideran que la ratificación es importante para todos.