Las esperanzas del comité de que Alcoa presentase alguna alternativa en la reunión de este miércoles en Lugo se diluyeron pronto, pues la multinacional le anunció su intención de iniciar el próximo jueves 25 el proceso formal de consultas para el despido colectivo de 534 trabajadores de su planta de aluminio primario. Esto supone prácticamente el cierre, al prescindir de la fabricación del metal y conservar solo una parte de la fundición. Los sindicalistas acusan a la empresa de "falta de voluntad" y de engañarles estas tres semanas al considerar que la decisión de aplicar el Ere estaba ya tomada de antemano. También censuran que la empresa no haya esperado a abordar el asunto en la mesa multilateral, convocada con Xunta y Gobierno para el próximo martes 23.

El martes se celebra la mesa multilateral con Xunta y Gobierno, en la que la compañía también tiene previsto estar

Los representantes de los trabajadores tienen ahora un plazo de siete días para designar a los miembros de la comisión representativa que participarán en las negociaciones del periodo de consulta formal, que durará 30 días. Desde la empresa dicen que durante este periodo "continuarán las consultas con los representantes de los trabajadores con el propósito de lograr el mejor resultado posible para ambas partes" y añaden que "no se adoptará ninguna decisión final hasta que no se complete este proceso".

En esta cuarta semana de consultas —iniciadas el 28 de mayo— con los representantes sindicales la multinacional tiene previsto seguir informándoles "de las graves circunstancias y de la situación insostenible por la que atraviesa la planta de aluminio", que según recuerdan "afronta una serie de problemas que han hecho que la producción de aluminio sea inviable y la operación de la planta no sea competitiva, y que han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen". Este jueves tenían convocado un nuevo encuentro.

Los representantes sindicales se levantaron ayer de la reunión en el restaurante Los Robles de Lugo al ver que Alcoa presentaba directamente el Ere. "Nos hemos sentado en la mesa, les hemos pedido un receso para poner en común entre el comité las soluciones que teníamos para esta reunión y para hablar de la mesa multilateral que va a haber el 23 y la empresa ya nos comunicó que abría el proceso formal del Ere. Va a hechos consumados", lamentó el presidente Çdel comité, José Antonio Zan, para quien "no tiene sentido que nos llamen para buscar soluciones y no nos den ninguna, si no todo lo contrario. Lo único que han estado haciendo es engañarnos durante tres semanas y hacernos perder el tiempo para después venir y plantar un proceso formal del Ere encima de la mesa", explica.

MARTES. El comité por su parte solicitó retirar el expediente y emplazar a los directivos de Alcoa a hablarlo el 23 en la reunión telemática de la mesa multilateral, cuya convocatoria les confirmaron ayer por la mañana con la participación de la Xunta y el Gobierno central y a la que Alcoa también tiene previsto acudir.

"Eso es lo que tiene que hacer, mientras tanto no tenemos nada que hablar con ellos porque es vergonzoso cómo se han comportado, ni siquiera han esperado a que tuviéramos firmado el recibí del Ere para anunciarlo a los trabajadores", dice en alusión a un email del presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, que recibió la plantilla a las once de la mañana cuando los representantes sindicales todavía estaban en Lugo.

Este hecho constituye para Zan una "mala fe clarísima" por parte de la empresa: "Está claro que lo que han hecho es un paripé en todo este tiempo de negociación", sostiene. El comité insiste en que el lugar en el que se tienen que buscar soluciones es la mesa multilateral, donde "las administraciones tienen que dar un marco energético estable" y la empresa habría de "abandonar esta medida unilateral y sentarse a negociar y a buscar soluciones de buena fe", una finalidad que creían que era la que tenía la reunión de este miércoles, pero la compañía «la ha reventado a primera hora", en palabras de Zan.

El colectivo sindical espera que las administraciones pongan de su parte y según su presidente «ahora la pelota está en el tejado del Gobierno central», después de que la Xunta les anunciase su intención de facilitar fondos para modernizar la fábrica.

"Falta que el coste energético, que supone el 40% del de producción, sea viable y competitivo", dijo. También recordó a la ministra de Industria de que no tienen tiempo "para poder sobrevivir" si se espera al final del verano para la aprobación del estatuto energético. El comité demanda mientras tanto una subasta favorable y las ayudas por CO₂.

Álvaro Dorado: "Os pedimos que continuéis priorizando la seguridad"

El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, pide a los trabajadores que prioricen la seguridad en la fábrica. "Mientras iniciamos este proceso y durante toda su duración, os pedimos que continuéis priorizando la seguridad. Debemos mantener nuestra responsabilidad y compromiso personal para garantizar que todos regresemos a casa con nuestras familias sanos al final de cada día", dice en un correo electrónico a los trabajadores.



SITUACIÓN. Antes informa a los "estimados empleados" del inicio del proceso de consultas para el Ere con el objetivo "lograr el mejor resultado posible para ambas partes".

Lamenta que Alcoa se niegue a esperar por las medidas en el precio eléctrico

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que asiste como asesor a las reuniones, dice que, con la presentación del Ere, Alcoa "demostra a nula vontade de buscar unha saída e rebenta calquera solución que lle estabamos a formular" sobre cómo abordar con el Gobierno la aprobación de medidas inmediatas para rebajar el precio eléctrico y crear un marco estable.



INTERVENCIÓN. Ante esta situación "e a negativa de Alcoa a agardar polas medidas gubernamentais", la CIG insiste en la urgencia de iniciar gestiones para una intervención pública.