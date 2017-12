Alcoa no logró bloques para Alúmina, que no prestará la interrumpibilidad

Los resultados de la subasta eléctrica no fueron buenos para Alcoa, que reconoce que logró una remuneración para prestar el servicio de interrumpibilidad «significativamente menor» a la del año pasado y, aunque consiguió bloques de 90 megavatios (MW) para la planta de Aluminio de San Cibrao, por primera vez la de Alúmina no tiene ninguno de 5 MW, a los que aspiraba.



«La subasta ha sido muy competitiva», reconocen desde la compañía después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) validara los resultados. «La subasta ha proporcionado al sistema de Alcoa en España servicios de interrumpibilidad significativamente menores que en 2017. La compañía ahora necesita analizar los resultados y el impacto que tienen en nuestras operaciones», manifestaron.

Xosé Paleo: "É unha mala noticia no sentido de que non se conseguiran bloques pero o futuro de Alúmina non vén determinado por conseguilos ou non"

Alcoa recalca el mensaje de que compitió en la subasta con el objetivo de lograr el mayor beneficio para «fortalecer» sus fábricas españolas y «servir mejor al mercado». Pujó por bloques de 90 MW para las fábricas de aluminio primario, que son las más electrointensivas y compiten por esos lotes porque tienen la capacidad de prestar el servicio de interrumpibilidad por ese volumen de energía. Alcoa habría conseguido tres de estos bloques, mejor remunerados, y los destinaría a la fábrica de Aluminio de San Cibrao. Por otro lado el consumo de Alúmina no es ni de lejos tan elevado y pujaba por bloques de 5 MW -a los que también aspiraban las fábricas de aluminio- pero en esta ocasión no logró ninguno, de modo que después de «muchos años» la refinería sancibrense no podrá prestar los servicios de interrumpibilidad.



Aunque muy importante, el peso de esta subasta es menor que en anteriores ediciones por su vigencia por solo cinco meses y no para todo el año, a la espera de la implantación de un nuevo sistema a partir de junio que la aluminera aguarda "que sea estable y que permita tener un coste de energía en la línea de lo que tienen las fábricas de Alcoa en otros países". Además confían en que se hagan efectivas las medidas presupuestarias anunciadas por el ministro de Energía "en la línea de otros países europeos" para ayudar a la empresa "a paliar esta situación" tras la subasta, en la que Alcoa compite con otras compañías que precisan mucha menos electricidad para funcionar.



TRANQUILIDAD. El presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, Xosé Paleo, no había podido hablar este jueves con la dirección pero en todo caso matiza que "Alúmina non depende tanto como Aluminio da interrumpibilidade. É unha mala noticia no sentido de que non se conseguiran bloques pero o futuro de Alúmina non vén determinado por conseguilos ou non. Non creo que sexa algo que condicione a continuidade de Alúmina", dijo.



El sindicalista explica que la electricidad es una «materia prima» para la fábrica de Aluminio, "unha parte fundamental no proceso", mientras que en Alúmina "é un consumo máis".