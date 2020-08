Alcoa insiste en parar las cubas pero ofrece frenar los despidos y hacer un Erte hasta 2022

A la espera de que esta tarde Liberty House concrete más su plan industrial ante Xunta y trabajadores, que incluye la compra de las fábricas de Aluminio y Alúmina de San Cibrao, Alcoa ha respondido al cuarto escrito de advertencia de la Consellería de Economía para que paralice el Ere. Ahora ofrece un Erte, con suspensión de contratos hasta el 31 de julio del 2022, valorando la venta o rearranque, pero paralizando ya las cubas de Electrolisis. Pero Liberty, según la plantilla mariñana, no quiere comprar con la fábrica parada.

Una encrucijada al límite del tiempo de tramitación del despido colectivo se presenta a los trabajadores de Aluminio en San Cibrao. Mientras esperan conocer esta tarde el alcance de la oferta de compra del grupo Liberty House y su plan de viabilidad para toda la factoría, incluida la planta de Alúmina que Alcoa no quiere vender, la multinacional americana insiste en su plan de apagado de cubas -que el comité de empresa considera la muerte del corazón de la fábrica-, y ofrece cambiar el Ere por un Erte de un año, hasta el 31 de julio del 2022 en Aluminio.

Su idea, que desde ámbitos de los trabajadores se considera un intento de dividirlos ya que Liberty no quiere comprar con las cubas paradas, es negociar las condiciones del Erte, «hibernar de manera ordenada las cubas en un periodo estima de hasta 120 días» y comenzar un proceso de venta de Aluminio, para lo que se daría 9 meses, aceptando asumir el coste de un hipotético rearranque de las cubas hasta un máximo de 35 millones de euros.

"Si en dicho período no se produjera la venta, Alcoa mantendría el Erte y se analizaría la evolución de los indicadores que afectan a la planta (LME, materias primas, mercado, energía, etc.) para rearrancar las cubas en caso de que se produjera un cambio en las circunstancias que permiteiera la viabilidad de la planta , en caso contrario, no se arrancarían e iniciaríamos la negociación de un despido colectivo con los representantes de los trabajadores", explica el presidente de Alcoa España en una carta a los trabajadores.

Cree que así se evitan los despidos y mantiene la posibilidad de rearrancar las cubas en el futuro, si las circunstancias son más favorables. De momento, en una contestación a la Consellería de Economía y Empleo, que le emplaza a paralizar el Ere ante la oferta de compra, se reafirma en que las condiciones del precio energético actuales hacen inviable al planta. También duda, en otra carta enviada este domingo a la Xunta, de la oferta de Liberty, basándose en otros procesos de compra de este grupo.