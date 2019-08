Alcoa inicia la parada prevista de 32 cubas de las 512 que conforman Aluminio

El presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, Xosé Paleo, confirmó el lunes el inicio del apagado de 32 cubas de las 512 con las que cuenta el departamento de Electrolisis de la planta de Aluminio, tal y como estaba previsto desde que a principios de mes la multinacional anunciara la medida dentro de su estrategia para reducir las pérdidas en la planta sancibrense. "En principio vaise parar unha ao día", explicó Paleo "e empezarase polas cubas enfermas, é dicir, aquelas que xa estaban en proceso de parada porque acabaron o periodo de vida útil, para poder reconstruilas e despois volver a encendelas". En esta situación habría, según los cálculos de Paleo, unas cuatro o cinco cubas.

En este sentido, el presidente del comité avanzó que este miércoles está prevista una reunión con el nuevo presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, en la que pondrán encima de la mesa esta medida: "Ese día irá pola terceira cuba parada e pedirémoslle que agarde á posta en marcha do estatuto electrointensivo para seguir adiante, porque este marco debera darnos viabilidade e ser unha garantía de futuro para a planta". Precisamente con respecto al estatuto para las empresas electrointensivas, Paleo dijo que "debera ser unha realidade porque é un compromiso do Goberno central, ademais de non habelo afectaría a toda a empresa electrointensiva".

A este respecto Xosé Paleo abogó por la formación de un gobierno "porque ninguén quere outras eleccións". "Teñen que asumir a necesidade de facer coalicións", dijo.

Por su parte la empresa no desmintió el inicio de apagado de las cubas previstas limitándose a explicar que "son operaciones internas" de las que no se informa. De todas formas, subrayaron que la parada se efectuará "de manera ordenada y segura para que si las condiciones lo permiten se puedan volver a arrancar". Alcoa tampoco confirmó la presencia de Dorado el miércoles en San Cibrao "porque no se informa de visitas internas" y subrayó que "la visita a San Cibrao será una visita como todas las que hacen los presidentes para visitar las fábricas y conocer a los trabajadores".

SITUACIÓN. Fue a principios de este mes cuando Alcoa anunciaba una reducción en la producción de aluminio del 6,25%, un porcentaje que se sumaba al 5% aplicado durante el pasado mes de julio. De esta forma la bajada en la producción alcanzará el 11%. Según explicó la empresa en aquel momento, la medida responde a la necesidad de rebajar pérdidas derivadas del alto coste energético que tiene que afrontar la empresa debido a que la energía eléctrica supone durante este año el 41% de los costes de producción de la tonelada de aluminio primario. Esto es un 50% más que sus competidores directos implantados en el resto de Europa.

La dirección de Alcoa en España también estaría estudiando otras medidas para reducir las pérdidas en Aluminio, que cerró con 45 millones de dólares en negativo durante el pasado ejercicio de 2018 y que en la actualidad contabiliza pérdidas de entre seis y siete millones de dólares de media al mes, según los datos aportados por la propia empresa.